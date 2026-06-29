Cameron Johnson est très convoité : un petit tour à Denver et puis s’en va ?

Cameron Johnson n’a pas fait la meilleure saison de sa carrière aux Denver Nuggets. L’ailier-fort qui a encore un an sur son contrat pourrait déjà quitter le Colorado. Il serait suivi par les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les Boston Celtics, le Miami Heat et le Orlando Magic.

Au moment du transfert envoyant Michael Porter Jr à Brooklyn et Cameron Johnson à Denver, les Nuggets apparaissaient comme les grands gagnants. Un an plus tard, ce n’est plus du tout aussi clair. Le nouveau coéquipier de Nikola Jokic n’a tourné « qu’à » 12,3 points de moyenne malgré un très joli 43% à 3-points. Surtout, il n’a pas eu d’impact en Playoffs.

La franchise du Colorado est dans une impasse financière. Ils viennent de proposer un qualifying offer à Spencer Jones et Peyton Watson, ce qui pourrait ne pas suffire pour les deux hommes qui sont agent-libres restreints cet été. Pour pouvoir les conserver, se séparer de Cameron Johnson offrirait de la flexibilité et Mike Scotto a déjà trouvé des poursuivants.

Cam Johnson pourrait ne pas faire de vieux os à Denver.

Selon @MikeAScotto, les Lakers, les Clippers, les Celtics, le Heat et le Magic sont intéressés par l’ailier. pic.twitter.com/x0yHAtG5Iw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Les Lakers ont un objectif clair : entourer Luka Doncic de shooteurs et d’un pivot dominant. L’ailier-fort s’inscrit parfaitement dans ce projet, même si son contrat ne semble pas si simple à absorber. Même constat et logique pour le Heat autour de Giannis Antetoukounmpo.

Pour les Celtics et les Clippers, ça dépendra sûrement des transferts ou non de Jaylen Brown et Kawhi Leonard. Enfin, ce serait un super coup pour le Magic qui pourrait, pourquoi pas, proposer un package autour de Jalen Suggs.