Tim Hardaway Jr et Mike Conley : priorités du Heat à la Free Agency ?

Après avoir réalisé le gros braquage de l’été en attirant Giannis Antetokounmpo, le Miami Heat ne compte visiblement pas lever le pied. Le Greek Freak est en ville, Bam Adebayo est toujours là, mais pour aller chercher une bague, il va falloir un peu plus qu’un duo qui fait peur en défense. L’objectif est clair : ajouter du tir, de l’expérience et des joueurs capables de soulager Giannis offensivement.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, les deux priorités du Heat à la Free Agency seraient Tim Hardaway Jr. et Mike Conley.

Le Miami Heat aurait deux « cibles prioritaires » pour cette Free Agency selon @TheSteinLine et @JakeLFischer : Tim Hardaway Jr et Mike Conley. pic.twitter.com/476j62cm3K

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Hardaway Jr., c’est le profil parfait pour jouer avec Giannis : un shooteur capable de punir les prises à deux et d’écarter les défenses. Quand le Grec attire trois défenseurs dans la raquette, il faut bien quelqu’un pour transformer les caviars en points.

À la mène, Mike Conley apporterait toute son expérience. À 38 ans, ce n’est évidemment plus le All-Star de ses plus belles années, mais son QI basket, sa gestion du tempo et sa qualité de passe restent des valeurs sûres. On a vu son impact aux Wolves, il n’y a pas à dire… son expérience peut faire la diff’.

Et ce n’est pas tout…

On annonçait il y a quelques jours que le Heat était intéressé par Klay Thompson et Anfernee Simons. Eh bien un autre loustic serait une piste très crédible pour Miami : Cam Johnson. L’un des meilleurs profils « 3-and-D » de la ligue, capable de défendre, de sanctionner à trois points et de s’intégrer sans monopoliser le ballon. Le problème c’est que les Floridiens sont loin d’être seuls sur le dossier…

Bref, une chose est sûre, après avoir récupéré Giannis, le Heat ne semble pas avoir prévu de s’arrêter là. Miami veut construire une armada autour de la superstar grecque… et la Conférence Est est prévenue.

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