Klay Thompson, Khris Middleton et Anfernee Simons ciblés par le Heat ?

A peine le transfert de Giannis Antetokounmpo digéré, que Pat Riley et les décideurs du Heat repassent à l’action. L’idée pour la franchise floridienne ? Entourer au mieux leur nouvelle paire d’intérieurs freaks, et quelques noms sont déjà sortis du chapeau.

La Free Agency démarre dans quelques jours (le 1er juillet), et la plupart des franchises NBA sont déjà en mode rapace au dessus des joueurs libres de tout contrat. C’est le cas par exemple d’Anfernee Simons, transféré la saison passée à Boston et free agent dans quelques jours. Le Heat le sait et garde un œil sur le combo guard, qui serait idéal pour reprendre le flambeau de Tyler Herro sur les lignes arrières floridiennes.

Autres noms qui reviennent depuis quelques heures, notamment via l’insider d’ESPN Bobby Marks ? Klay Thompson et Khris Middleton, deux vétérans présentant de sacrées garanties au shoot, Khris Middleton ayant l’avantage d’être proche de Giannis après toutes leurs années passées ensemble chez les Bucks.

Parmi les joueurs que le Heat pourrait potentiellement recruter afin d’entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo :

🔸 Klay Thompson (dernière année de contrat à 17 millions)

🔸 Anfernee Simons (agent libre)

Du shoot et de la création offensive à l’arrière, de vrais besoins… pic.twitter.com/IK5vCuHKbg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026



Miami va très vite devenir une place to be en NBA, une équipe dans laquelle évoluent deux All-Stars indiscutables, et qui va de ce fait revenir très vite dans la course à la bague à court ou moyen terme. Les coups de fil devraient se multiplier dans les prochaines heures, avant le firework prévu mercredi prochain pour l’ouverture de la Free Agency. Car la NBA ne se repose… jamais.