Deux jours seulement après le transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami, le Greek Freak et Bam Adebayo ne se quittent déjà plus. Ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment pour une séance d’entraînement.

Le duo de Miami – qui partage le même agent (Alex Saratsis) – est réuni à Las Vegas cette semaine. Et les premières photos qui viennent de fuiter n’ont pas manqué d’enflammer les réseaux.

Giannis and Bam were in the lab today in Las Vegas.

SCARY 😈 (via lasvegasbasketball/IG) pic.twitter.com/naBDzlC2VG

— Overtime (@overtime) June 24, 2026

En début de semaine, Giannis et Bam avaient également assisté au match WNBA très attendu entre les Las Vegas Aces et le New York Liberty. Le Freak était avec sa petite famille, tandis qu’Adebayo n’avait d’yeux que pour A’ja Wilson.

Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo déjà réunis !

Nouveaux coéquipiers au Heat, ils étaient tous les deux au match WNBA entre les Aces et le Liberty cette nuit. 🔥🔥pic.twitter.com/Ww56DuBNOh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo sous le même maillot à Miami, c’est désormais une réalité. L’autre réalité, c’est que le Heat va désormais devoir bricoler pour renforcer le supporting cast autour du duo. Plusieurs noms ont notamment été mentionnés ces dernières heures…