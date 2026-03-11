Bam Adebayo et A’ja Wilson : le « power couple » du basket

Bam Adebayo avait de la magie dans les mains hier soir. Marquer 83 points en NBA, vous avez beau prendre 43 lancers-francs, ça ne se fait pas comme ça. Cela demande du travail, de l’implication et un tant soit peu de motivation. Bam avait le combo hier, et sa motivation ne venait pas de nulle part.

Tout était réuni hier pour que Bam Adebayo marque l’histoire. Sa copine, A’ja Wilson (MVP, MVP des Finales et Championne WNBA en titre) était présente, ainsi que sa maman. Comme si tout était prévu finalement. Bam a partagé son émotion de ce que représente une telle performance avec sa compagne à ses côtés, et a avoué en conférence de presse qu’il devait se racheter auprès d’elle :

« Elle est partie pendant une semaine. Elle se plaignait que j’aie atteint les 10 000 points sans elle et voulait que je l’attende. Donc marquer 83 points lors du premier match où elle est là, c’est vraiment spécial. Les coulisses, les entraînements, les discussions… c’est très motivant. Tu vois ce qu’elle fait. Ça t’inspire chaque jour. Je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie… »

Le gars avait besoin de se racheter, sa copine revient et il pose 83 points… au calme !

Un couple historique

Pour les moins initiés, sachez qu’A’ja Wilson (superstar de la WNBA) est la co-recordwoman de points inscrits en WNBA sur un seul match avec 53. Les deux tourtereaux sont donc aujourd’hui détenteurs du record de nombre de points inscrits dans un match parmi les athlètes en activité (en WNBA et en NBA). C’est dire s’ils sont complémentaires et faits pour être ensemble.

A’ja Wilson nous apprend même qu’elle avait peur de sortir du tunnel pendant la première période de Bam, tellement elle voulait éviter de lui porter malchance en le déstabilisant :

« Je ne voulais pas casser la dynamique. Nous sommes tous les deux des personnes très attachées à nos routines. Et je me suis dit : ‘bon, s’il joue aussi bien alors que je ne suis pas à ma place, autant ne rien changer.’ Je me souviens que je me suis assise et tu as raté ton lancer franc, et je me suis dit : ‘bon, je vais retourner derrière.’ Mais en même temps, je voulais juste être là pour montrer mon soutien. »

