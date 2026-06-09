Mike Brown sur l’écart de lancers francs accordés : « Je ne pensais jamais voir ça en Finales NBA »

Les Knicks ont perdu pour la première fois dans ces Finales NBA 2026 face aux Spurs (111-115), notamment la faute à un Victor Wembanyama étincelant… mais pas que selon Mike Brown. Le coach des Knicks a été critique envers l’arbitrage en sortie de rencontre.

24 lancers francs tentés par les Spurs en deuxième mi-temps contre seulement 8 pour les Knicks. Voici le gros point qu’a longuement abordé Mike Brown en conférence de presse :

« Je ne pensais jamais voir une équipe, en Finales NBA, avoir 24 lancers francs en une mi-temps contre 8 pour l’adversaire. Je ne me plains pas beaucoup de l’arbitrage d’habitude, et peut-être qu’on a fait des fautes, mais eux aussi. »

Mike Brown pas content de l’arbitrage.

« Je ne pensais jamais voir ça en Finales NBA » concernant la différence de lancers en deuxième mi-temps (22 à 4 pour les Spurs).

« Peut-être qu’on a fait des fautes, mais eux aussi en ont fait. »

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

En effet la stat picote un peu les yeux à première vue, et soyons honnête, il manque certainement en effet quelques calls en faveur de la Big Apple sur ce Match 3, qui s’inscrit d’ailleurs dans une série au sifflet globalement Spurs. Cette poussette de Victor Wembanyama par exemple, assez incompréhensible que ce ne soit pas sifflé et sanctionné.

Attention Victor c’est TRÈS limite ça ça peut être flagrante. pic.twitter.com/lknGoc3fju

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Mais comme d’hab, c’est facile de tout remettre sur ce facteur, alors que tu n’alignes pas les ingrédients d’une victoire sur la rencontre. Karl-Anthony Towns a vécu son premier match compliqué de la série avec seulement 11 points. OG Anunoby a tenté de prendre le relais en étant énorme et ces Knicks étaient d’ailleurs pas loin de l’emporter, à seulement 4 unités des Texans avec 2min20 à jouer.

Mais voilà, sans un seul lancer franc tiré (à part sur faute intentionnelle), les Spurs ont été meilleurs dans le money-time. Notamment Stephon Castle et De’Aaron Fox, auteurs de deux immenses tirs pour maintenir les leurs à flots, pendant que Jalen Brunson, tout Capitaine qu’il est et malgré deux énormes tirs, n’a pas pu autant peser que sur les deux dernières rencontres.

Brunson dit d’ailleurs en conférence de presse que ses Knicks ont commis beaucoup de fautes cette nuit. KAT, lui, raconte que l’arbitrage n’est pas la raison de la défaite :

« Ce n’est pas ça (l’arbitrage) qui nous a coûté la victoire. On a perdu le ballon, on a mal exécuté, on n’a pas fait ce qui nous avait permis d’enchaîner 13 victoires d’affilée. C’est comme ça qu’on perd un match. »

– Karl-Anthony Towns https://t.co/Begt6eMmEH

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C’est frustrant pour New York, mais la défaite ne se joue pas que dans le sifflet des arbitres cette nuit. Toutefois, il y a 2-1 Knicks dans la série avec une belle occasion d’enfoncer le clou au Game 4, toujours à la maison. La Big Apple a toujours toutes ses cartes en main !