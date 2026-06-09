La nuit dernière, en marge du Game 3 des Finales NBA entre les Knicks et les Spurs, avait lieu une nouvelle nuit de WNBA. Les boss ont répondu présentes, les Françaises aussi, on vous récapitule tout ça !

Dans le premier match de la soirée logique respectée, puisque le Liberty (qui gagne souvent) a battu le Connecticut Sun de Rachid Meziane (qui ne gagne vraiment pas souvent). Breanna Stewart a éclaboussé le match avec 28 points, tandis qu’un trio de petites Frenchies a montré le bout de son nez pour New York. Marine Johannes (7 points, 4 rebonds et 3 passes), Pauline Astier (6 points, 3 rebonds et 4 passes) et Marine Fauthoux (1 passe en 6 minute) ont ainsi contribué à la huitième victoire du Liberty cette saison, face à deux autres Françaises, Leila Lacan (7 points et 7 passes) et Nell Angloma (7 points, 2 rebonds et 2 passes).

A Washington l’ouragan Clark a frappé, puisqu’après un match équilibré, la crack Caitlin Clark a décidé en toute fin de match qu’elle repartirait avec la feuille. Interception, passe décisive et surtout cet énorme tir pour donner la victoire au Fever ! 19 points et 5 passes au final pour CC, et le bilan du Fever qui repasse dans le positif.

En marge des Finales NBA cette nuit, l’énorme GAME-WINNER de Caitlin Clark en WNBA 🔥🔥🔥pic.twitter.com/0DjCaF0TIT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026



Dans le dernier match le Storm de Seattle n’a rien pu faire contre la paire la plus problématique de WNBA cette saison… 34 points, 9 rebonds et 3 contres pour la MVP A’ja Wilson, proprement injouable, et 29 points et 6 passes pour Jackie Young, un duo qui matraque absolument tout le monde depuis le début de la saison. En face Dominique Malonga était de retour dans le cinq de départ mais elle n’a rien pu faire pour stopper l’ouragan Aces, malgré une très belle sortie à 19 points et 5 rebonds.

Ce soir le Chicago Sky reçoit le Dream d’Atlanta, le Lynx reçoit les Wings, et les Valkyries de Gabby Williams et Janelle Salaün accueillent le Mercury de Noémie Brochant et Valériane Ayayi, parfait pour ceux qui veulent garder le rythme pendant les Finales !