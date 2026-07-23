WNBA : Napheesa Collier est de retour, toujours aussi dominante

Grosse soirée de WNBA hier avec six matchs au menu, le retour de la reine Napheesa et la perf hyper clutch de la Princesse Sabrina. Rajoutez à cela quelques Françaises sur les parquets et ça nous donne deux trois trucs à raconter.

Les résultats de la nuit

Sparks – Mercury : 82-86

: 82-86 Storm – Lynx : 76-86

: 76-86 Liberty – Sky : 95-94

– Sky : 95-94 Mystics – Aces : 100-99

– Aces : 100-99 Fever – Sun : 123-88

– Sun : 123-88 Fire – Wings : 97-101

Dans le premier match de la soirée, victoire du Mercury sur le parquet de Los Angeles avec un énorme triple-double de la spécialiste du genre Alyssa Thomas (19 points, 11 rebonds et 15 passes), avec une fois de plus trois Françaises sur le parquet dans cette belle win (14 points pour Monique Akoa-Makani, 3 pour Valériane Ayayi et 2 pour Noémie Brochant).

Mais l’évènement de la soirée avait lieu beaucoup plus au nord, à Seattle, avec le premier match de la saison pour Napheesa Collier, star du Minnesota Lynx. Parmi les grandes favorites au trophée de MVP la saison dernière avant de finalement baisser pavillon face à Aj’a Wilson, Phee attendait patiemment que sa cheville lui foute la paix pour enfin revenir enfiler les filoches. Bingo, 24 points en 22 minutes pour la reine Napheesa, et une victoire facile pour une équipe qui tournait déjà très bien sans elle grâce notamment à la fantastique rookie à hublots Olivia Miles. En face Dominique Malonga a fait ce qu’elle pouvait avec 21 points, 9 rebonds et 4 contres, mais c’était bien Phee la star de la soirée.

The return of Napheesa Collier was a sight to behold 😮‍💨

She led all scorers in her season debut vs. the Storm with 24 PTS, 10 REB & 2 3PM! Her effort helped the @minnesotalynx secure their seventh consecutive dub!#WNBASeason30 pic.twitter.com/WZ2DS4mbSX

— WNBA (@WNBA) July 22, 2026



A Brookyln, scénario fort sympathique avec des New-yorkaises menées dans le money time mais sauvées par un énorme coup de chaud de Sabrina Ionescu (3 tirs du parking dans la dernière minutes, 29 pions au total). Victoire du Liberty, Marine Johannes (blessée) et Marine Fauthoux n’ont pas joué mais Pauline Astier était encore titulaire et a assuré (9 points et 5 passes).

Sabrina Ionescu had a field day in the @nyliberty‘s home win against the Sky 💯

She scored 9 PTS in the final 56.1 seconds to help her team come back from down 12 in the final 5 minutes! She finished with a season-high in points and threes with 29 PTS, 5 3PM, 4 REB & 4 AST!… pic.twitter.com/n1PIKpfduA

— WNBA (@WNBA) July 23, 2026



Du côté de Washington, énorme perf de la Queen Aj’A Wilson avec 38 points à 12/16 au tir et 12/13 aux lancers, gros game également pour la meneuse Jackie Young (24 points et 9 passes), mais la jeunesse du Mystics a fait le taf avec des gros matchs notamment pour Shakira Austin et Sonia Citron. Victoire de prestige pour le Mystics !

38 points on 16 shots is WILD 🤯

A’ja Wilson shot 12-of-16 from the field while adding 7 REB, 5 AST and 3 STL. She recorded her 45th career 30+ PT game, second-most all-time, and extended her WNBA record with a 16th career 35+ PT performance!#WNBASeason30 pic.twitter.com/nqnbyXFlOs

— WNBA (@WNBA) July 23, 2026



Un peu de Caitlin Clark dans vos vies ? Allez. 27 points, 11 rebonds et 6 passes pour la badass du Fever, bien épaulée par ses sistas Kelsey Mitchell et Aliyah Boston. Victoire d’Indiana avec le plus gros score de l’histoire de la franchise (123), les Françaises Leila Lacan (10 points) et Nell Angloma (2 points) n’ont rien pu faire.

Caitlin Clark was EVERYWHERE in this @indianafever win 👀

This game marks Clark’s 6th double-double of the season and 25th of her career, and additionally, she reached 25+ PTS and 10+ AST for the 10th time which extends the all-time lead!

27 PTS (8-13 FG) | 5 3PM | 11 AST… pic.twitter.com/ebmlfHJIOv

— WNBA (@WNBA) July 23, 2026

Dernier match de la soirée, celui dans lequel Carla Leite donnait le ton. 12 points et 11 passes pour le Leite Show, mais une équipe de Dallas solide en face. Paige Bueckers en a collé 21, Arike Ogunbowale 24, et Jessica Sheppard a claqué son quatrième triple-double de la saison, un peu trop d’émotion pour le Fire de Portland.

Shepard passes Ionescu for 2nd all-time in triple-doubles 🤯

With her assist at 1:55 4Q, Jessica Shepard recorded her 4th triple-double of the season and 5th of her career (18+ PTS, 14+ REB, 10+ AST) to pass Sabrina Ionescu (4) for 2nd all-time! She trails Alyssa Thomas (20).… pic.twitter.com/TAhI6uzC9X

— WNBA (@WNBA) July 23, 2026

Ce week-end la WNBA fait relâche pour cause de… All-Star Game ! On y suivra Dominique Malonga et Gabby Williams dans le match des étoiles alors que Janelle Salaün participera au concours à 3-points. Et on sera pas loin pour en causer !