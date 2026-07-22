Petite info qui ne casse pas trois pattes à un canard mais qui ne fait pas de mal à une mouche en cette période bien calme : c’est Victor Wembanyama qui fera la couverture de NBA 2K27. Après Kylian en couv de FC 27, Wemby s’accapare celle de 2K, c’est la France frère !

Tony Parker avait montré la voix il y a quelques années en étant à de nombreuses reprises la tête d’affiche du célèbre jeu NBA Live dans sa version française, mais cette fois-ci Victor Wembanyama a fait encore plus fort puisqu’il sera donc en couverture de NBA 2K27, trois ans seulement après son arrivée en NBA.

Victor Wembanyama en couverture de NBA 2K27 🏀

Kylian Mbappé en couverture de FC 27 ⚽️

C’est la France frère ! 🇫🇷😏 https://t.co/PJUP9A6doj pic.twitter.com/EWrql0xgXe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2026



Deux raisons principales à cela après notre enquête. 1) Après avoir joué – déjà – ses premières Finales NBA, Wemby représente le présent et l’avenir de la Grande Ligue et 2) il est le premier joueur de l’histoire à prétendre obtenir la note de 100 dans absolument tous les skills du jeu. Bah ouais, quand tu dribbles comme Kyrie, que tu shootes comme Curry et que tu domines sous le cercle comme Hakeem, t’as ta place en couv d’un jeu vidéo, CQFD.

Voilà en tout cas une nouvelle preuve – s’il en fallait une – de la place qu’est en train de prendre Victor Wembanyama dans la plus grande ligue du monde, et dire que le type n’est encore qu’à 25% de sa jauge…

On retrouvera en tout cas Victor Wembanyama à la fin de l’été avec l’Équipe de France, à moins que le grand dadais ne décide de se retirer deux mois pour jouer aux échecs au Laos, méditer sur Mars ou quelque chose dans le genre.