Victor Wembanyama et Stephon Castle déjà dans l’Histoire des Finales NBA

Dos au mur après deux défaites à domicile, les Spurs ont réussi à sortir la tête de l’eau au Madison Square Garden cette nuit. Dans le rôle de leaders ? Victor Wembanyama et Stephon Castle, qui ont (déjà) inscrit leur nom dans l’Histoire des Finales NBA.

32 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres pour l’Alien.

23 points, 5 rebonds, 5 passes pour Stéphane Château.

Pour la première fois dans l’Histoire des Finales NBA, deux coéquipiers ayant 22 ans ou moins ont inscrit minimum 20 points dans un même match. Une statistique qui symbolise la précocité mais surtout la maturité du duo Wembanyama – Castle, qui joue seulement sa deuxième saison ensemble et qui évolue déjà sur la grande scène des Finales (qui plus est au Madison Square Garden !).

Juste pour rappel : Victor n’est qu’en troisième année, tandis que Castle n’est qu’un sophomore.

Victor Wembanyama sur Stephon Castle et son impact cette nuit lors du Game 3 :

« C’est sans doute le gars le plus mature de l’équipe. »

Réponse de Stephon Castle 😭

« Non, c’est Victor le numéro 1, moi je ne me couche pas à 21h. » pic.twitter.com/sln7RoYFgk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Toujours au rayon des records de précocité, sachez aussi que Victor Wembanyama est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’Histoire des Finales NBA à finir un match avec minimum 30 points, 5 rebonds et 5 passes.

Magic Johnson : 20 ans et 276 jours (1980) Victor Wembanyama : 22 ans et 155 jours Kobe Bryant : 22 ans et 289 jours (2001)

Enfin, Wemby a dépassé Dikembe Mutombo pour le plus grand nombre de contres réalisés lors d’une première campagne de Playoffs (70).

Source stats : ESPN