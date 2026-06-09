Stephon Castle, le facteur X de ce Game 3 pour les Spurs !

Les Spurs ont remporté le Game 3 et s’offrent la possibilité d’égaliser, toujours à New York. Si Wemby a évidemment été immense, Stephon Castle mérite également beaucoup de crédit pour son match aujourd’hui.

Le meneur de jeu de San Antonio est celui qui a mis son équipe sur les bons rails sur ce match, tout d’abord en première mi-temps, où Stéphane Château a scoré 18 de ses 23 points. La consigne de Mitch Johnson pour ce début de match est on ne peut plus claire : jouer dur et attaquer la raquette, et pour ce faire, qui de mieux placé dans l’effectif des Spurs que Castle pour aller au charbon ?

Mais le meneur de jeu a également assuré dans les autres compartiments du jeu. Le ROY 2025 a également joué dur, parfois même à la limite, en témoigne ce coup du bélier de Jalen Brunson qui est parti au tapis. Mais Castle n’a pas été sanctionné d’une faute flagrante malgré le revisionnage de l’action par les arbitres.

En deuxième mi-temps, le 4è choix de la Draft 2024 a évolué dans un autre registre, mais sa prestation n’a pas pour autant perdu en qualité. Castle n’a pas autant scoré mais a tout de même marqué un tir lointain très important en fin de match, pour redonner de l’air aux siens alors que les Knicks étaient en train de recoller au score dans les ultimes minutes, avant de finir le travail sur la ligne des lancers-francs pour permettre aux Texans de reprendre espoir.

LE SHOOT ÉNORME DE STEPHON CASTLE !!! pic.twitter.com/WF11LGL7Pa

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Mais c’est surtout en défense que Stephon Castle s’est illustré dans les 24 dernières minutes du match, et a fait la différence pour son équipe. Il était en mission sur Jalen Brunson, et bien que ce dernier ait encore une fois été clutch en fin de match, il ne parvient pas à déployer exactement le jeu qu’il voudrait. Pour l’instant, depuis le début des Finales, JB shoote à 30/81 (38,7%) dont 7/22 (31,8%) depuis l’Empire State Building, c’est assez peu pour un joueur qui a tourné à 46,7% et 36,9% en saison régulière.

Si Jalen Brunson est en difficulté pour trouver son rythme depuis le début des Finales, c’est à cause de monsieur Stephon Castle, qui lui mène la vie dure à chaque match et l’empêche de prendre confiance, tout en assurant au maximum de l’autre côté du parquet. Bien sûr, à 21 ans, il peut commettre des fautes évitables ou quelques erreurs de jeunesse, mais son engagement et sa dureté défensive en font un maillon essentiel de la réussite de San Antonio pour ces Finales. Lorsque Castle évolue à un tel niveau des deux côtés du parquet, les Spurs ont globalement bien meilleure mine.

N’hésitant pas à aller provoquer Karl-Anthony Towns après un panier avec la faute, en réponse aux nombreuses sessions trashtalking du pivot Dominicain sur ce match, Castle a encore fait parler sa fougue. Le Steph est un jeune effronté et ne se démontera jamais face à l’adversité, peu importe le contexte.

Le and one de Steph Castle + trashtalking sur Karl Anthony Towns pic.twitter.com/S3CtOEjEYR

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Avec un Stephon Castle qui évolue à son meilleur niveau, c’est tout San Antonio qui retrouve le sourire. Il sera évidemment attendu au tournant pour le Game 4. Si les Spurs veulent égaliser à New York, cela passera forcément par un gros match de leur meneur de jeu.