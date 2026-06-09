Après deux matchs dans le Texas, les Finales NBA arrivaient aujourd’hui à New York, dans une ambiance qui n’a rien à voir avec celle de Roland Garros ces deux dernières semaines. On était à un moment charnière de la série et les Spurs sont revenus dans la course. Découvrez maintenant les notes de ce Game 3.

# New York Knicks

Karl-Anthony Towns (5) : le facteur X de cette équipe a sorti un match beaucoup moins bon que ses deux premiers, et le résultat s’est fait sentir. Peut-être qu’il a fait une indigestion à force de bouffer tous les intérieurs des Spurs chaque soir. Il n’y avait pas de citrate de bétaïne au MSG

OG Anunoby (8) : il a été le meilleur côté Knicks ce soir, avec des gros shoots et de la grosse défense, comme d’habitude. Difficile de croire que c’était autre chose que Kawhi déguisé en OG Anunoby ce soir, la preuve, il suffit d’écouter ce qu’il avait à dire au micro pendant le match.

Mikal Bridges (3,5) : jamais vraiment rentré dans son match à cause de deux fautes très rapides, il a encore plus vu le banc que la pub avec Franck Leboeuf qui cherche à lui fourguer une Clio 4 avec 220 000 bornes.

Josh Hart (7) : volontairement laissé ouvert par la défense texane, il a sanctionné de loin et redoublé d’activité aux rebonds. Si sa vie dépend des ballons grattés, alors il devrait devenir le doyen de la planète d’ici quelques temps.

Jalen Brunson (7,5) : il a beau être encore relativement maladroit aujourd’hui, on sait très bien qu’il est clinique dans les dernières secondes d’un match. On espère quand même qu’il aime toujours bien le Texas car il va être contraint d’y retourner.

Landry Shamet (2) : a shooté comme s’il avait des échardes aux doigts aujourd’hui.

Miles McBride (3) : c’est probablement à cause de son match soporifique que Donald Trump s’est endormi dans les tribunes.

Donald Trump looks like he’s falling asleep during Game 3 of the Finals

(h/t @CalltoActivism) pic.twitter.com/hFjYoRxJq7

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026

Mitchell Robinson (5) : peut-être que le dessin réalisé par Wemby plus tôt dans la journée à Central Park le représentait en train de se faire malmener par le pivot Français…

Jose Alvarado (5,5) : parce que quelqu’un qui pull-up et marque à plusieurs reprises quand c’est Wemby en défense sur lui est forcément quelqu’un de dangereux.

Jordan Clarkson (6) : utilisé avec une extrême parcimonie depuis le début des Finales, il est sorti de sa boîte aujourd’hui et a sorti de belles inspirations offensive, le tout devant son presque beau frère Timothée Chalamet.

Jeremy Sochan (?) : rentré 10 secondes pour faire apprécier ses dents du bonheur.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (8,5) : après la bavure du Game 2, il devait éviter le 3-0 et la victoire était impérative, il a répondu en patron ! Wemby a porté les Spurs sur ses épaules et a réussi à déjouer le plan de jeu de Mike Brown pour le cadenasser. La tempête Victor s’est abattue sur la Big Apple, et on comprend mieux pourquoi ces phénomènes naturels portent des prénoms maintenant.

⭐️ WEMBY A RÉPONDU FORT FORT ⭐️

32 points

8 rebonds

6 passes

3 contres

2 interceptions

11/18 au tir

8/9 aux lancers

Il avait dit qu’il jouerait mieux, il l’a fait.

Agressif dès le début du match et serein sur la fin, Victor a été à la hauteur du rendez-vous. Perf de PATRON ! pic.twitter.com/FQqVN1OLmc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Julian Champagnie (4,5) : un match qui ne laisse pas penser qu’il est de la Team Spurs, mais plutôt de la Team Nasdas ce soir.

Devin Vassell (6) : quelques shoots importants, quelques petites frictions, et toujours avec le sourire. Le harceleur du collège.

Stephon Castle (7,5) : il est là, le vrai lieutenant de Wemby ! Castle a eu la même polyvalence qu’un restaurant qui propose burgers, tacos, pâtes, pizza et sushi en même temps ce soir. Quand il joue à un tel niveau et qu’il est si clutch, tous les rêves sont permis pour San Antonio.

De’Aaron Fox (5) : un shoot très important en fin de match mais pas grand chose d’autre à se mettre sous la dent. Il est censé être le lieutenant de Wemby, mais là, on dirait juste qu’il passe sa JDC et qu’on lui demande de venir à la fin du quiz.

La CLIM du Renard !! pic.twitter.com/Vw3P9KVQbK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Dylan Harper (6) : peu importe si son pourcentage est assez crade aujourd’hui, il a encore contribué à ramener la win aux Spurs et à ramener ces Finales NBA dans le Texas. Quelque chose nous dit qu’il ne débutera pas très longtemps les matchs sur le banc.

Keldon Johnson (5) : si vous avez regardé ce match, alors vous avez probablement vu pour la première fois de votre vie un éléphant dans un magasin de porcelaine.

Luke Kornet (4) : sur ces Finales, il doit probablement se dire qu’il n’est pas plus nul qu’un autre, mais à partir du moment où on est obligé de se dire qu’on n’est pas plus nul qu’un autre, c’est qu’on est plus nul qu’un autre.

Carter Bryant (5) : un petit shot et puis s’en va, le SAM de la soirée.