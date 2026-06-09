Victor Wembanyama, dominant (32 points), relance la machine Spurs !

Dans un match déjà crucial pour San Antonio, Victor Wembanyama a répondu présent avec une perf’ de patron. Le Français a guidé les Spurs vers une victoire capitale face aux Knicks (115-111) lors du match 3 des Finales NBA, permettant à son équipe de revenir à 2-1 dans la série.

Pour décrocher sa première victoire en carrière en Finales NBA, Wemby a signé une prestation complète avec 32 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Véritable moteur de l’attaque texane, il a constamment mis la défense new-yorkaise sous pression grâce à sa polyvalence, alternant scoring, création et présence dans les moments décisifs. Même bousculé par Karl-Anthony Towns, l’Alien a trouvé des solutions sous le cercle (enfin) et, dès le début, a imposé ses 2m24 dans la raquette.

Alors que les Spurs risquaient de se retrouver menés 3-0 (un retard jamais remonté dans l’histoire des Playoffs NBA), le Français a pris ses responsabilités. Son influence s’est ressentie des deux côtés du terrain, notamment dans le quatrième quart-temps où il a multiplié les actions clutch pour conserver l’avantage.

⭐️ WEMBY A RÉPONDU FORT FORT ⭐️

32 points

8 rebonds

6 passes

3 contres

2 interceptions

11/18 au tir

8/9 aux lancers

Il avait dit qu’il jouerait mieux, il l’a fait.

Agressif dès le début du match et serein sur la fin, Victor a été à la hauteur du rendez-vous. Perf de PATRON ! pic.twitter.com/FQqVN1OLmc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Au terme de la rencontre, c’est bien lui qui a monopolisé les discussions à New York. En mettant fin à la série de 13 victoires consécutives des Knicks en Playoffs, les Spurs ont gâché la fête du Madison Square Garden et relancé complètement cette finale avant le Game 4, programmé mercredi dans la Big Apple.

À seulement 22 ans, l’Alien continue d’écrire son histoire en NBA et confirme qu’il est bien capable de porter une franchise dans les moments les plus importants. Cette performance pourrait bien marquer un tournant dans ces Finales qui vont, quoi qu’il arrive, retourner à San Antonio. Mais le Français reste lucide et sait que le plus dur ne fait que commencer.

« Le travail n’est pas terminé. Le plus dur reste à venir. »

Wemby après la victoire des Spurs au Game 3 cette nuit. pic.twitter.com/2cgQ8af7ds

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