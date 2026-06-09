Le Madison Square Garden a toujours besoin d’un ennemi pour briller. Après Trae Young et C.J. McCollum, c’est logiquement Victor Wembanyama qui prend ce « rôle » lors des Finales NBA. Il s’en est amusé en conférence de presse après le Game 3.

L’ambiance au Madison Square Garden était aussi folle que prévu cette nuit pour le troisième match des Finales NBA et l’ennemi commun était bien évidemment Donald Trump Victor Wembanyama. Les fans annonçaient avant même le début de la série qu’ils voulaient affronter l’Alien.

Il a été demandé au Français, en conférence de presse, s’il appréciait être le nouveau vilain de New York :

« J’imagine que oui, mais je ne suis pas au niveau de Trae Young. »

Un journaliste a demandé à Wemby s’il appréciait être le nouveau vilain à New York :

« J’imagine oui… mais bon je ne suis pas au niveau de Trae Young. »

😭😭😭😭 pic.twitter.com/hVa55qYasy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

C’est vrai qu’à la différence de l’ancien meneur des Atlanta Hawks, les supporters des Knicks semblent garder du respect et de la méfiance dans leurs interactions avec Wemby. Ils essaient de le sortir de son match car ils savent le grand danger qu’il représente.

En marquant 32 points cette nuit, le franchise player des Spurs a relancé son équipe. Une première marche importantissime, mais le chemin vers la bague reste infiniment long. Victor Wembanyama le sait et a prévenu ses coéquipiers après la rencontre :

« Le travail n’est pas terminé. Le plus dur reste à venir. »

La suite, c’est un Game 4 toujours à New York, dans un chaudron absolu. Les Knicks vont tout faire pour ne pas perdre leur avance grattée à l’extérieur et repartir dans le Texas avec deux victoires de « marge ». Pour éviter ce scénario, Wemby aura besoin d’un autre match de grande qualité de son fidèle lieutenant, Stephon Castle. Il lui a d’ailleurs rendu hommage en conférence de presse en l’appelant « le joueur le plus mature de l’équipe ». Ce que le meneur de jeu a contesté :

« Non. C’est Victor (Wembanyama) le plus mature. Moi je ne me couche pas à 21h. »

Victor Wembanyama sur Stephon Castle et son impact cette nuit lors du Game 3 :

« C’est sans doute le gars le plus mature de l’équipe. »

Réponse de Stephon Castle 😭

« Non, c’est Victor le numéro 1, moi je ne me couche pas à 21h. » pic.twitter.com/sln7RoYFgk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Les deux hommes auront besoin de beaucoup de repos pour arriver en forme. ce mercredi soir pour le Game 4. Mais quelque chose nous dit que les new-yorkais ne seront pas loin de l’hôtel pour perturber ce si précieux sommeil. Traitement de vilain oblige…