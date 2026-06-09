Donald Trump sifflé par le public du Madison Square Garden !

Ce n’est pas forcément une surprise, mais Donald Trump n’a pas été bien accueilli par le Madison Square Garden. Sa venue au match a rajouté de nombreuses contraintes de sécurité pour accéder au stade et lors de sa première apparition sur l’écran géant, le président des États-Unis a été copieusement sifflé.

En venant à New York pour regarder la troisième rencontre des Finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs, Donald Trump est devenu un sujet central de l’avant-match avec notamment des mesures de sécurité supplémentaires pour entrer dans le stade. Une décision que Stephen A Smith a jugé « égoïste, narcissique et ridicule. » Ce à quoi le président a répondu que le journaliste n’avait pas un Q.I assez élevé pour se présenter aux élections.

Toujours est-il que le Madison Square Garden a tenu à montrer son désaccord avec le pensionnaire de la Maison Blanche. Lors de sa première apparition sur l’écran géant, il s’est fait siffler bruyamment.

Une douche de huées au Madison Square Garden lorsque Donald Trump a été montré à l’écran géant pendant l’hymne national. pic.twitter.com/YiZ6Tbcmqq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Le pauvre artiste venu chanter l’hymne nationale n’a pas pu pleinement profiter de son moment. Donald Trump a lui affirmé avoir entendu « surtout des applaudissements ».

Après la rencontre, le président a déclaré que la NBA était « un peu trop de gauche, mais un excellent divertissement ». Pourtant une vidéo de lui semblant s’être endormi a fait le tour des réseaux sociaux.

Comment ça il s’est endormi en plein match ?!? pic.twitter.com/icQiu7jUjV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Mais à d’autres moments il avait l’air plus investi, comme lorsqu’il semblait réclamer personnellement à Adam Silver un meilleur traitement sur Jalen Brunson.

Donald Trump looks like he’s complaining that Jalen Brunson got fouled to Adam Silver himself. This is legendary.

(via @wolfejosh, h/t @MLFootball) pic.twitter.com/ZIksx5v2uR

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026

Quoi qu’il en soit, le passage de Donald Trump à New York restera comme un gros échec. Une sécurité étouffant l’atmosphère aux abords du stade, une passe d’arme avec un journaliste, des huées et une cruelle défaite à l’arrivée : combo perdant.