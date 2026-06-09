Les Spurs ont rebondi dans un climat hostile : « On a été plus en contrôle »

Les San Antonio Spurs n’avaient pas le choix, ils devaient s’imposer au Madison Square Garden pour croire encore au titre NBA. La mission de faire leur meilleur match des Finales à l’extérieur n’était pas évidente, mais ils ont su la relever.

Après deux performances globalement ratées à domicile, les San Antonio Spurs ont réussi à repartir de l’avant lors de ce Game 3. Pourtant, le Madison Square Garden était en fusion et s’imposer dans ces conditions était compliqué. Ce groupe dégage une maturité impressionnante et sait trouver de la tranquillité dans n’importe quelle situation grâce à des convictions profondes.

Le message du coach Mitch Johnson avant la rencontre était simple : « si on joue notre style de basket-ball, ça ira. » Une affirmation que ses joueurs embrassent comme l’a confirmé, plus tard dans la soirée, Keldon Johnson à ESPN :

« Nous ne savons pas ce qui est possible ou impossible. Tout ce que l’on sait, c’est que si on joue notre basket-ball, on peut rivaliser avec n’importe quel adversaire que l’on met en face de nous. »

Pendant les deux premiers matchs, les principes des Spurs ont été perdus. Pas de percussion, d’impact physique, un Victor Wembanyama pas assez présent ou servi à l’intérieur, des shooteurs en perte de confiance….

Et dans ce Game 3, tout n’a pas été parfait, mais tout était plus construit, intelligent et efficace. Les Texans ont également mieux géré le money-time prouvant ainsi qu’ils étaient capables de vite apprendre de leurs erreurs. L’Alien a exprimé sa fierté en conférence de presse :

« On a été beaucoup plus dans le contrôle, c’est ça la différence. Les situations difficiles font ressortir l’urgence de l’exécution, on n’aura pas cent chances d’y arriver (à gagner le titre). »

🎙️ Victor Wembanyama (en français), sur la différence dans la gestion du match côté Spurs, notamment en le recherchant en priorité sous le cercle :

« J’ai toujours été la première option, mais les équipes font en sorte que ça ne soit pas possible, mais ça reste la première…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

En deuxième mi-temps notamment, San Antonio a mieux exécuté que New York tout en défendant avec plus d’intensité. Des signes positifs en plus de, comme toujours depuis le début de la série, une superbe entame.

Mais bien sûr, il reste des zones d’ombres. Un deuxième quart-temps à nouveau catastrophique, une fin de match qui aurait pu basculer de l’autre côtés, des moments de replat défensif. Difficile de garder un haut niveau pendant 48 minutes en Finales NBA bien sûr, mais le même nombre de trous d’air dans un prochain match où les Knicks perdent moins leur adresse pourrait être fatal. Car même dans ce Game 3, que ce serait-il passé sans l’énorme shoot de Stephon Castle en fin de match alors que les hommes de Mike Brown ne faisaient que se rapprocher ?

LE SHOOT ÉNORME DE STEPHON CASTLE !!! pic.twitter.com/WF11LGL7Pa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Alors plus de contrôle et surtout dans ce contexte, c’est très bien, mais une impression reste. S’ils ne parviennent pas à encore augmenter leur niveau de jeu et leur régularité, ils ne décrocheront probablement pas la bague.

Ce mardi, il faut évidemment se satisfaire des progrès, mais ne pas se reposer sur ses lauriers. La série est relancée, mais ils ne sont pas encore redevenus les favoris évidents.