Stephon Castle (23 points) a été l’un des grands artisans de la victoire XXL des Spurs à New York au Game 3. En conférence de presse d’après-match, un mot a été prononcé à plusieurs reprises concernant le jeune meneur de San Antonio : « Maturité ».

Pour Victor Wembanyama, Stephon Castle est « peut-être le joueur le plus mature de l’équipe, même s’il est loin d’être le plus vieux ». De’Aaron Fox, lui, a déclaré que « son jeu témoigne d’une maturité bien supérieure à son âge ».

Seulement dans sa deuxième année NBA, Castle a encore une fois prouvé qu’il ne faisait pas ses 21 ans et que l’expérience, c’était surcoté.

Dans un match de Finales que les Spurs devaient absolument remporter, dans l’environnement hostile du Madison Square Garden, Stephon a joué un match de patron avec ses 23 points (18 en première mi-temps), 5 rebonds, 5 passes. C’est notamment lui qui, aux côtés de Wemby, a mis les Spurs sur les bons rails dans le premier quart-temps. Mais c’est surtout lui qui, dans le money-time, a mis le couvercle : un énorme tir du parking d’abord, deux lancers-francs pour climatiser le Garden ensuite.

Stephon Castle 23 PTS, 5 REB, 5 AST, 8/14 FG, 2/5 3FG, 5/6 FT, 69.1% TS vs. Knicks https://t.co/HB6PQEDvFA pic.twitter.com/kwprJ6wMtt

— Basketball Performances (@NBAPerformances) June 9, 2026

Agressivité, ténacité, et donc… maturité. Stephon Castle a montré toutes ces qualités des deux côtés du terrain, retrouvant un impact significatif en attaque tout en travaillant Jalen Brunson au corps en défense.

La performance de Castle symbolise bien la belle réaction des Spurs dans le Game 3, montrant plus de contrôle et de lucidité que dans les deux premiers matchs. Steph avait notamment montré pas mal de déchets dans la deuxième manche (5/14 au tir, 4 pertes de balle et 4 fautes) et savait qu’il devrait être meilleur pour permettre à San Antonio de rebondir. C’est exactement ce qu’il a fait.

« J’ai toujours l’impression qu’on n’a pas encore vraiment fait grand-chose… Bien sûr, ça fait du bien de gagner, surtout à l’extérieur… Mais on se concentre déjà sur les 48 prochaines minutes. » – Stephon Castle, mature sur le terrain comme derrière les micros

Champion universitaire il y a à peine deux ans avec UConn, Stephon Castle brille à nouveau sur la grande scène et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Un TRÈS GRAND Stephon Castle ce soir.

23 points, 5 rebonds, 5 passes.

Masterclass en première mi-temps, et c’est lui qui colle un IMMENSE trois points + les 2 lancers verrous au finish.

Quand il évolue à ce niveau, les Spurs peuvent croire en absolument tout. pic.twitter.com/lSGV28yU5K

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

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