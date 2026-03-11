Expulsé face aux Spurs, Jaylen Brown évacue sa frustration sur X

Jaylen Brown n’a joué que 15 minutes cette nuit face aux Spurs et pour cause, il a été expulsé dans le deuxième quart-temps. Un gros coup de sang de sa part… qui s’est prolongé sur les réseau sociaux.

Pour ceux qui n’auraient pas vu la séquence, voici les deux fautes techniques consécutives qui ont provoqué l’expulsion de Jaylen Brown, frustré par l’absence d’un coup de sifflet sur une poussette de Stephon Castle.

Jaylen Brown ejected, this is ridiculous pic.twitter.com/2FvcyglnL6

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) March 11, 2026

Officiellement, selon ESPN, Brown a pris une première technique (de la part de Tyler Ford) « pour avoir pointé du doigt de manière agressive et utilisé des propos grossiers et exprimé son ressentiment » suite au non-coup de sifflet de l’arbitre. Il a pris une seconde (de la part de Suyash Mehta) pour « s’être approché de manière agressive d’un arbitre tout en le pointant du doigt et en utilisant des propos grossiers ».

Forcément, l’expulsion du MVP des Celtics a impacté la rencontre, Boston menant alors de deux points avant de finalement s’incliner 125-116. Et Jaylen Brown est allé sur X après le match pour évacuer son énorme frustration.

This the shit I be talking about

— Jaylen Brown (@FCHWPO) March 11, 2026

« C’est de cette merde dont je parle. »

Brown fait probablement référence à la première confrontation face aux Spurs en janvier dernier, où il avait déjà pointé du doigt les arbitres pour le manque de coups de sifflet en faveur des Celtics (seulement quatre lancers-francs pour Boston lors de ce match, et zéro pour JB). Il avait notamment écopé d’une grosse amende (35 000 dollars) avant de déclarer, citation : « Certains gars, dans certaines équipes, bénéficient d’un traitement préférentiel ».

Quelque chose nous dit qu’une nouvelle amende est en passe d’être infligée par les dirigeants NBA…