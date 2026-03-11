Il y a des matins comme ça, où le réveil sonne, vous prenez votre téléphone, et vous savez que quelque chose de grand vient de se passer. Ou encore mieux, vous êtes allés vous coucher avec ce sentiment d’avoir vécu un moment d’histoire… Ime Udoka (coach des Rockets), lui, est revenu sur la performance historique de Bam Adebayo (83 points) d’une manière disons… différente !

Alors que la plupart des observateurs s’accordent à dire, ce matin, que la nuit du 10 mars 2026 restera gravée dans l’histoire de la NBA après les 83 points de Bam Adebayo, certains n’ont pas envie de célébrer. Par pudeur peut-être, par jalousie sûrement ou bien par maladresse ?

Ime Udoka, qui connaît bien Bam pour l’avoir côtoyé avec Team USA, a réagi à cette performance historique à sa manière : en la minimisant.

« La première chose que tu te demandes, c’est comment [il a mis ses points, ndlr3]… pas à cause de lui, mais à cause de la manière dont il joue. J’ai vu qu’il n’avait mis que 6 tirs à 3-points, mais 40 lancers-francs ou quelque chose comme ça, et ça raconte déjà toute l’histoire… et puis ce sont les Washington Wizards… »

Rien de personnel donc mais une envie visible de minimiser la perf’.

Alors oui, en effet, on peut discuter de la manière avec laquelle Adebayo a atteint les 83 points. Mais dans une soirée où le basket est célébré et son histoire marquée à tout jamais, dommage de se placer dans le camp des « rageux ».

« Ce n’était plus vraiment un match de basket »

Un autre « rabat-joie » s’est ajouté à la danse après le match, et lui était en premières loges hier soir : Brian Keefe (coach des Wizards). L’homme aux 48 défaites n’a pas kiffé se faire humilier comme ça par Adebayo. À tel point qu’il envoyait, premier degré, trois ou quatre mecs défendre sur Bam dans le quatrième quart… tu m’étonnes que ça ne ressemble plus à rien derrière.

Coach Keefe a donné du crédit à Bam mais a trouvé que « le quatrième quart ne ressemblait plus vraiment un match de basket ».

« Ils l’ont laissé sur le terrain, et il y a eu beaucoup de fautes sifflées, 16 lancers-francs dans le quatrième quart-temps. J’essayais de le forcer à lâcher le ballon. Il a quand même obtenu des lancers-francs à 10 mètres du panier. Je ne peux pas expliquer certaines de ces fautes. C’est tout ce que j’ai à dire là-dessus… »

Chacun sa vision de la chose.

Nous, on préfère garder nos yeux d’enfants et nous émerveiller devant ce chef-d’œuvre de Bam qui restera, à jamais, gravé dans le marbre. Et puis vous savez quoi ? Vous n’avez qu’à vous faire votre propre avis sur les 43 lancers de Bam… Nate Duncan nous a préparé une belle compil’.