Les réactions des joueurs NBA après les 83 points de Bam Adebayo !

Les 83 points de Bam Adebayo sont une véritable onde de choc sur la NBA. La deuxième meilleure performance au scoring de tous les temps a été réalisée et ça ne pouvait pas laisser les autres joueurs de marbre. Voici le best-of des réactions !

KD ON BAM’S 83 POINTS: « To pass Kobe as the second highest-scoring player in the history of the game, I mean damn… something we’re gonna be talking about forever. » pic.twitter.com/hbtDyUHwLH

« Dépasser Kobe et devenir le deuxième meilleur marqueur de l’histoire du basket, c’est juste incroyable… on va en parler pour toujours ! »

Dwyane Wade rend hommage à Bam après sa performance historique (83 points) ! pic.twitter.com/rZvI03uA8y

« 13 »

They said Bam had 83! Wowww! He really one of them ones!

« Ils ont dit que Bam en avait 83 ! Waouh ! C’est vraiment l’un d’entre eux ! »

That was dope watching @Bam1of1 shoot his way into history…. Congrats young fella….🔥🔥🔥

« C’était génial de voir Bam Adebayo entrer dans l’histoire… Bravo jeune homme… »

BAM BAM BAM 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

« BAM BAM BAM »

Bro what

« Mais quoi ? »

83 Adebayo 🥶😮‍💨🔥

« 83 Adebayo »

83?????

« 83 ????? »

My goodness Bam‼️ Couldn’t happen to a better person‼️

« Mon dieu Bam !! Ça ne pouvait pas arriver à une meilleur personne !! »

@Bam1of1 going CRAZY

« Bam devient fou »

Wait a minute Bam got what

« Attends une minute, Bam a mis combien de points ? »

Tuffffffff 83pts Bam

« Solide, 83 points de Bam »