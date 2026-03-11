Classement des performances All-Time en NBA : Bam Adebayo devant Kobe Bryant !

Ça ne paraît toujours pas réel et pourtant. Kobe Bryant ne détient plus la deuxième meilleure performance au scoring de tous les temps en NBA. Ses 81 points ont été dépassés par Bam Adebayo. Wilt Chamberlain reste leader avec ses 100 unités !

L’actualisation du classement des meilleures performances au scoring dans l’histoire de la NBA risque de ne pas faire plaisir aux fans des Lakers. Et pourtant, difficile pour eux de ne pas également s’agenouiller devant le match sensationnel réalisé par Bam Adebayo.

Le pivot du Miami Heat a inscrit 83 points en ce mardi 10 mars 2026 lors de la victoire face aux Washington Wizards. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux en en marquant 100 le 2 mars 1962. Kobe Bryant est désormais dans le rétroviseur, sur la troisième marche du podium.

🔥 LE CLASSEMENT ALL-TIME DES PERFORMANCES EN NBA !

🥇 100 POINTS – Wilt Chamberlain (1962)

🥈 83 POINTS – Bam Adebayo (2026)

🥉 81 POINTS – Kobe Bryant (2006)

4️⃣ 78 POINTS – Wilt Chamberlain (1961)

5️⃣ 73 POINTS – Wilt (x2), David Thompson (1978), Luka Doncic (2024) pic.twitter.com/dGLICvViSc

Le seul joueur ayant réussi à atteindre la barre des 73 points lors des 20 dernières années était Luka Doncic face aux Hawks en 2024. Désormais, cette performance moderne historique est repoussée à la cinquième place du classement (à égalité avec David Thompson et deux matchs de Wilt Chamberlain). The Big Dipper détient aussi la quatrième meilleure marque de tous les temps avec 78 unités !

Le Top 10 se termine avec un autre match à 72 points de Wilt puis les 71 de David Robinson, Elgin Baylor, Donovan Mitchell et Damian Lillard.

Beaucoup pensent que les 100 points marqués en un match par le mythique pivot ne seront jamais battus, mais la grande question jusqu’à aujourd’hui était de savoir si quelqu’un était capable de faire mieux que Kobe Bryant. Désormais les interrogations sont remplacées par une affirmation. Bam Adebayo a réalisé un exploit colossal !