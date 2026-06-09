Les Spurs ont renversé les Knicks la nuit dernière, sous les yeux du POTUS, et cela mettant fin à 45 jours d’invincibilité de leur adversaire. Ça valait bien un débrief non ?

Pépère Alex et Pépère Bastien sont dans des poufs, et vous connaissez la suite. Match 3 dans le rétro, alors on se pose, on en discute et on débat, pour savoir si oui ou non les Spurs ont complètement renversé la série la nuit dernière. Victor Wembanyama a été très bon, les joueurs de Mike Brown l’ont moins été, et voilà donc les Spurs qui reviennent à 2-1. On en parle ? Allez, on en parle !