Profil Draft NBA 2026 – Caleb Wilson : le futur prince des raquettes ?

Dans moins de trois semaines, la Draft NBA 2026 se déroulera au Barclays Center de Brooklyn. Pour préparer l’événement, des profils de prospects vont être préparés sur votre site préféré. On enchaîne avec Caleb Wilson, l’intérieur bondissant de North Carolina !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : Ailier-fort

Ailier-fort Équipe : North Carolina Tar Heels

North Carolina Tar Heels Taille : 2m06

2m06 Poids : 95 kilos

95 kilos Envergure : 2m14

2m14 Statistiques 2024-25 : 19,8 points à 57,8% au tir (25,9% à 3-points), 9,4 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,4 contre et 1,5 interception (31,3 minutes de moyenne en 24 matchs)

19,8 points à 57,8% au tir (25,9% à 3-points), 9,4 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,4 contre et 1,5 interception (31,3 minutes de moyenne en 24 matchs) Comparaison NBA : Jeune Chris Bosh, Kevin Garnett avec une moins grande régularité défensive (pour le moment), Giannis Antetokounmpo pas encore poli.

Jeune Chris Bosh, Kevin Garnett avec une moins grande régularité défensive (pour le moment), Giannis Antetokounmpo pas encore poli. Prévision TrashTalk : 4e choix

Son parcours

Neuf jours après le coup de boule de Zinédine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, Caleb Wilson voit le jour à Atlanta. L’intérieur est un pur « produit » de l’état de Géorgie. Il grandit à Sandy Springs qui, au delà de son nom très joyeux (la traduction littérale étant « printemps ensablés ») est un bled à moins de 25 minutes de l’antre des Hawks.

Atlanta a l’aéroport le plus visité du monde, peut-être pour ça que les joueurs originaires du coin comme Anthony Edwards ou lui sont capables de toucher les nuages après une belle extension.

Caleb Wilson fait son lycée à la Holy Innocents’ Episcopal School et se place sur les radars des observateurs. Il participe au McDonald’s All-American Boys Game et au Jordan Brand Classic en 2025 avant d’être élu Mr. Georgia Basketball, soit le meilleur joueur de l’État.

Congratulations to Caleb Wilson on being named Mr. Georgia Basketball by the Atlanta Tipoff Club!#GoBears pic.twitter.com/rhBOR4ZNvT

— HIES Athletics (@HIESAthletics) March 19, 2025

Avec un tel C.V, beaucoup d’universités essaient de le recruter, mais c’est finalement North Carolina qui met la main sur le prodige. Une belle réputation, grâce notamment au passage de Michael Jordan, mais aussi une proximité géographique avec sa région d’origine. Caleb Wilson ne connaît toujours que le Mideast (formulation complètement inventée) des États-Unis.

Ses points forts

Qualités athlétiques extraordinaires

Agressivité et finitions

Flashs défensifs XXL

Un potentiel illimité

C’est bien simple, Caleb Wilson est le meilleur athlète de cette Draft. Son combo de vitesse, détente, expansivité et puissance (même s’il devra prendre encore du poids n’étant pas très grand pour son poste) n’a que peu d’égal en NBA. Des qualités qui lui permettent de très régulièrement dépasser ses défenseurs, de finir au dessus d’eux et, de l’autre côté du parquet de les contenir presque constamment en un contre un.

L’ailier-fort s’appuie sur son physique pour être un finisseur élite au-dessus du cercle. En NCAA il a réussi 66 dunks (sur 76 tentatives) en 24 matchs. Un total monstrueux pour un joueur qui ne passe pas sa vie sous le cercle. Son aggressivité débordante lui permet de se créer un nombre de situations assez géniales. Le fait d’être un répondeur offensif très, très performant (2,8 par matchs) lui permet de remonter à l’arceau à toute vitesse.

Future Chicago Bulls Forward Caleb Wilson’s 2025 College Basketball highlight tape is insane like wtf 😭🔥

(via: @pitlessball) pic.twitter.com/llTvISRwcv

— BullsMuse (@BullsMuse_) June 3, 2026

Caleb Wilson peut devenir le meilleur défenseur de cette Draft. Athlétiquement, vous l’aurez compris, il est capable de switcher sur n’importe quel profil et être performant. Mais en plus, lorsqu’il est frais, son Q.I Basket lui permet d’être toujours bien placé et de faire les bons choix.

Le joueur de North Carolina a montré beaucoup de progrès cette saison et des flashs assez impressionnants dans le handle, à la passe, à la création pour lui même. Il ne fait que s’améliorer en attaque et c’est ce qui lui donne l’un des plafonds les plus hauts de cette Draft. Il n’est, à ce jour, pas le choix le plus safe, mais peut-être celui qui pourrait changer la face d’une franchise.

Ses points faibles

Moteur

Shoot extérieur

Beaucoup de what-if

Si la plupart des progrès que devra faire Caleb Wilson en NBA sont liés à l’attaque, le plus important est peut-être défensif. Car si, par séquences, il montre pouvoir faire partie des meilleurs de NBA de ce côté du parquet, son moteur le limite pour garder ce niveau dans la longueur. Difficile de compter le nombre de situations où la fatigue lui a fait perdre de l’attention. Des coupes, des rebonds offensifs ou parfois les scotchs mal gérés, l’ailier-fort en a concédé beaucoup. C’est le meilleur athlète de cette Draft… si l’on oublie l’endurance.

Caleb Wilson’s defense is very overrated. The highs are incredible and I think he’ll grow into a great defender.

However, he’s a long way away from that. Wilson’s fundamentals, awareness, and consistent engagement need a lot of work. His footwork gets sloppy on and off ball, he… pic.twitter.com/ZhImEKcoMc

— Tyler Metcalf (@tmetcalf11) June 8, 2026

Mais tout de même, l’enfant de Georgia va devoir se concentrer davantage sur l’attaque s’il veut être un grand two-way player en NBA. 25,9% à 3-points c’est faible, à mi-distance ce n’est pas largement mieux et parfois son touché près du cercle lorsqu’il ne peut pas monter au dunk est approximatif. Pourtant, sa forme de shoots est bonne et ses 71% aux lancers-francs laissent penser que des progrès sont possibles. Des flashs positifs ont eu lieu sur la fin de sa saison (il n’a pas joué les 9 derniers matchs à cause de blessures à la main gauche puis au pouce droit).

Alors comme tous les profils comme le sien, très athlétique et pas encore complètement poli techniquement il y a un risque. Il y a le chemin Giannis Antetokounmpo et le chemin Josh Jackson. Caleb Wilson semble déjà avoir tout en magasin pour faire beaucoup mieux que l’ancien ailier-fort des Suns et une éthique de travail bien meilleure, mais pour le moment, il n’est pas un joueur NBA abouti et ce des deux côtés du parquet. High Risk, High Reward.

Ce qui va faire la différence

Son développement global

Alors bien sûr, c’est large. Mais pour beaucoup de prospects, l’amélioration d’une caractéristique permet de projeter une longue et belle carrière en NBA. Si AJ Dybantsa tire mieux de loin, que Darryn Peterson règle ses problèmes de santé et que Cameron Boozer adapte son jeu à la physicalité de la NBA, tout ira bien pour eux. Le cas Caleb Wilson est un petit peu différent.

L’ailier-fort va devoir être plus endurant, ce qui viendra sûrement avec les préparateurs physiques de la Grande Ligue. Il devra améliorer sa concentration sur 48 minutes et dans le même temps faire beaucoup de travail technique. S’il parvient à régularises ses progrès au dribble et à la passe tout en en faisant des réels au shoot, attention au phénomène.

6’10 Caleb Wilson looks insane in his NBA draft workout 🤯 His athleticism, Jumper, and shot creation is very impressive. Caleb is wants to prove he’s the best in this draft which gives franchise player vibes @CalebWilson2025 🎥 @JordanRichardSC pic.twitter.com/dceZgekjyC

— Swish Cultures (@swishcultures_) May 10, 2026

Alors pour lui encore plus que pour d’autres, l’environnement dans lequel il tombera en NBA sera déterminant. Bien entouré et avec de la confiance, Sky is the limit pour Caleb Wilson.

Projection NBA

Pendant la plus claire partie de la saison, un groupe de trois joueurs dominait les débats en vue de cette Draft NBA 2026 : AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer. Mais les flashs montrés par Caleb Wilson ont été tellement impressionnants qu’il a réussi à rentrer dans cette discussion et à faire de ce haut de la cuvée un véritable Top 4.

Pour le moment, la plupart des mocks le laisse à la sortie du podium, mais de plus en plus de rumeurs sortent et l’envoient encore un petit peu plus haut. Sa sélection par les Bulls en 4 est un plancher, mais personne ne serait étonné si la star de North Carolina ne pouvait pas faire comme son prédécesseur Michael Jordan en rejoignant Chicago. Il peut partir avant.