Lors du premier quart-temps du Game 3 de ces Finales NBA, Victor Wembanyama s’était débarrassé de Jalen Brunson comme une vache se débarrasse d’une mouche, comme un videur de boîte refuse un mec un peu trop éméché. La NBA s’est penchée sur le sujet… et le sujet est clos.

No blood, no foul.

Voilà ce qu’ont du se dire les commissaires de la NBA en revoyant les images de Victor Wembanyama se débarrassant de Jalen Brunson comme d’un vulgaire avorton. JB n’était pas content mais la Ligue n’a pas moucheté, « ça joue dit Monsieur l’arbitre ».

Attention Victor c’est TRÈS limite ça ça peut être flagrante. pic.twitter.com/lknGoc3fju

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026



On demandera toutefois à Victor Wembanyama de tempérer un peu ses émotions dans ces Finales, on se rappelle par exemple que lors des demi de conférence il avait envoyé valser son coude dans le buste de Naz Reid, cela occasionnant une exclusion du match. Keep calm Vic, pense aux moines Shaolin un peu.

La NBA a reconnu qu’une faute aurait dû être sifflée sur cette action.

La Ligue continue d’ailleurs d’y jeter un œil. Possible que ça devienne une faute flagrante pour Victor Wembanyama 😬

(via @TheSteinLine) https://t.co/FxZdLPkY1Q

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Ce soir les Spurs sont face à un défi immense : revenir à 2-2 après avoir été mené 2-0, ce que seuls les Suns de 92 et les Bucks de 2021 ont réussi jusque là. La série s’en verrait complètement relancée, et pour cela l’immense Wemby va devoir garder ses mains pour les contres car la patrouille ne sera âs toujours aussi docile avec lui.

Dossier bouclé, pas de faute flagrante pour Victor Wembanyama.

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Rendez-vous ce soir 2h30 pour le show, un show Wembesque on l’espère, et sans pichenette ni marrons chauds si possible. A ce soir !