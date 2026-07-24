Le gouverneur de Pennsylvanie proclame le 24 juillet comme étant le LeBron James Day

Avec la signature de LeBron James chez les Philadelphia Sixers, c’est la ville de l’amour fraternel entière qui jubile, et même toute la Pennsylvanie ! Le gouverneur a décidé que le 24 juillet serait désormais le LeBron James Day dans l’Etat.

Désormais, cette date aura toujours une signification bien particulière en ville. Pour le rédacteur de cet article, le 24 juillet sera toujours l’anniversaire du Padre (anecdote perso du soir, bonsoir), mais pour les habitants de Philadelphie, c’est désormais le LeBron James Day suite à la décision du King de rejoindre les Sixers. C’est le gouverneur de l’Etat, Josh Shapiro, qui a annoncé la nouvelle à travers un communiqué qu’il a relayé sur son compte Twitter.

C’est carrément le LEBRON JAMES DAY à Philadelphie, selon le Gouverneur de la Pennsylvanie. https://t.co/a3FNq6C1BJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2026

LEBRON IS COMING TO PHILLY.

By the power vested in me as the Governor of the great Commonwealth of Pennsylvania and a die-hard Sixers fan… I hereby proclaim today to be LEBRON JAMES DAY.

Welcome to the City of Brotherly Love, @KingJames. pic.twitter.com/JHsNkCFyyN

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) July 24, 2026

« LEBRON ARRIVE À PHILLY. Par le pouvoir qui m’est conféré, en tant que gouverneur du grand Commonwealth de Pennsylvanie et fan inconditionnel des Sixers… j’annonce par la présente qu’aujourd’hui est le LeBron James Day. Bienvenue dans la Ville de l’Amour Fraternel LeBron. »

Preuve de l’aura qui entoure encore le Chosen One à l’aube de ses 42 ans, et de son immense carrière, LeBron James est déjà honoré par sa nouvelle ville avant même d’en avoir porté le maillot. Tout le monde a hâte de le voir faire ses premiers pas dans la franchise locale. Le désormais ancien joueur des Lakers a choisi pour remporter un nouveau trophée et pense pouvoir aider Philly dans sa conquête du titre, qui leur échappe depuis 1983 (heureusement que les Phillies (MLB) et les Eagles (NFL) ont remporté respectivement les World Series en 2008 et le Super Bowl en 2018 et 2025). A eux désormais d’arriver sur le toit de la NBA.

Source texte : Twitter @GovernorShapiro