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La vidéo Instagram de LeBron James qui annonce sa venue aux Sixers

Le 24 juil. 2026 à 19:39 par Nicolas Meichel

lebron james
Source image : YouTube

En plus de ses messages sur X et de la breaking news balancée par Shams Charania, LeBron James a publié une vidéo sur Instagram pour annoncer sa venue aux Philadelphia Sixers.

Une vidéo d’une minute et 45 secondes, en forme de rétrospective express de sa carrière, et qui se termine sur l’apparition du logo des Sixers. La bande son ? Elle n’a évidemment pas été choisie au hasard : Dreams and Nightmares de Meek Mill, rappeur star de Philly. Et en légende de la vidéo, une simple couronne pour rappeler qui est le King.

 

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Tags : Lebron James, sixers

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