Cette finale entre les Spurs et les Knicks déchaine les passions et bat des records d’audience. Les meilleurs chiffres depuis la finale 2018 entre les Cavs de LeBron James et les Warriors de Stephen Curry, l’effet Pacôme Dadiet sans doute ?

Si les Spurs et les Knicks possèdent deux des plus grosses fanbases en France, c’est également le cas aux États-Unis et dans le monde entier. D’un côté une franchise saine et qui attire la sympathie depuis des décennies malgré les goûts vestimentaires plus que limites de leurs fans, et de l’autre côté Big Apple, New York, son Madison et sa légende. Logique donc que ces chiffres parus il y a quelques heures : cette finale est la plus regardée depuis 2018 !

La Finale NBA entre les Knicks et les Spurs est la plus regardée depuis Warriors – Cavs en 2018 !

16,4 millions de téléspectateurs en moyenne sur le Game 2, avec un pic à 19,4 millions. 🔥🔥

(via @nielsen @ESPNPR) pic.twitter.com/crzwfUgIdf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2026



L’avènement de Victor Wembanyama intrigue tout le monde, le gros marché des Knicks en finale aussi, et voilà donc comment on se retrouve avec un banger télévisuel, qui a relégué Capitaine Marlot et Mask Singer au second plan des audiences, fallait le faire.

16,4 millions de moyenne sur le Game 2, et peut-être un record à battre ce soir pour le Game 4 ? Nous en tout cas on sera là, à 2h30, prêts à en découdre. Et vous ?