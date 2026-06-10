La fête a rapidement tourné au chaos dans les rues de New York après la défaite des Knicks lors du Game 3 des Finales NBA. Alors que la tension était déjà palpable autour de cette série très attendue entre New York et San Antonio, plusieurs incidents ont éclaté après la rencontre.

Selon les informations relayées dans la nuit, plus d’une vingtaine de personnes ont été interpellées par la police. Certaines auraient tenté d’agresser des supporters des Spurs présents dans les rues de Manhattan, tandis que d’autres ont été arrêtées pour des actes de dégradation du mobilier urbain. La watch party officielle maintenue pour l’événement a également été le théâtre de nombreux débordements, dans une ambiance devenue incontrôlable après le coup de sifflet final.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Interrogé sur ces événements, Victor Wembanyama a affiché sa surprise en découvrant que des supporters texans avaient été pris pour cible.

« Des fans (des Spurs) ont été agressés ?! Je ne savais pas. Il ne faut pas oublier que ce n’est que du sport. Je suis à fond pour la passion, mais dans le respect mutuel. C’est inacceptable »

🎙️ Victor Wembanyama sur les débordements d’hier à New York.

« Des fans (des Spurs) ont été agressés ?! Je ne savais pas. Il ne faut pas oublier ce n’est que du sport. Je suis à fond pour la passion, mais dans le respect mutuel. C’est inacceptable. »pic.twitter.com/7T68zEZCgs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Victor a ainsi tenu à rappeler qu’on peut être passionné et aimer la victoire à tout prix, mais ça ne doit jamais dépasser certaines limites. Si la série offre pour l’instant un spectacle exceptionnel sur le terrain, ces incidents viennent ternir l’image d’une ville pourtant si belle et des supporters qui offrent un spectacle magnifique en tribunes.

À l’approche du Game 4, les autorités new-yorkaises espèrent éviter de nouveaux débordements. Une chose est sûre, du côté de Wemby le message est clair.: la passion oui, la violence non.