Il y avait trois matchs de WNBA la nuit dernière et quelques Françaises sur le pont. On fait un petit point avant de rebasculer sur la NBA et le Game 4 de ce soir !

Chicago Sky – Atlanta Dream : 75-82

Minnesota Lynx – Dallas Wings : 100-76

Golden State Valkyries – Phoenix Mercury : 87-81

Atlanta reste en tête de la Conférence Est après une nouvelle victoire face au Chicago Sky et Angel Reese y est allée de son double-double habituel (17 points et 17 rebonds). Un peu plus à l’Ouest le Lynx confirme lui aussi son excellent début de saison bien que toujours privé de Napheesa Collier. Victoire facile face aux Wings de Paige Bueckers (23 points) grâce notamment à l’apport d’un starting five inspiré.

Mais là où ça commence à devenir intéressant c’est encore beaucoup plus à l’Ouest, du côté de la Baie de San Francisco. Les Valkyries de Golden State y affrontaient le Phoenix Mercury, et dans ce match pas moins de cinq joueuses françaises étaient en tenue ! Pour le Mercury gros match de Monique Akoa Makani avec 19 points et 3 passes, alors que Noémie Brochant était encore titulaire et a rajouté 10 points et 6 passes. Valériane Ayayi n’est quant à elle pas rentrée. Pour les Valkyries, victorieuses de ce choc de l’Ouest, Janelle Salaün a envoyé 11 points et 5 rebonds en sortie de banc, tandis que Gabby Williams a battu son season high avec 25 points à 9/19 au tir dont 3/6 du parking. Un flow incommensurable et la domination sur le terrain, comment ne pas monter dans le train Gabby Williams…

Gabby Williams tonight 🔥

• 25 points

• 4 rebounds

• 3/6 3PM

• 9/19 FG pic.twitter.com/0sTVrVrmrz

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 10, 2026



Encore une belle soirée pour nos Françaises, que l’on retrouvera également sur les parquets ce soir, en marge du Game 4 entre les Spurs et les Knicks. Le Sun de Leila Lacan et Nell Angloma défiera Toronto au Canada, alors que Dominique Malonga et le Storm recevront les Sparks de Los Angeles. On garde un œil, évidemment !