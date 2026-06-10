Cette finale Spurs – Knicks coche déjà toutes les cases des Finales de rêve : audiences XXL, MSG en fusion, Victor Wembanyama en attraction principale… et New York qui redécouvre ce que « être en Finales » veut dire. Mais au milieu du bruit, il y a une voix qui ne tremble pas quand le Garden explose : celle du légendaire Mike Breen.

La NBA peut se résumer à une syllabe : « BANG! ». Court, sec, chirurgical, parfois violent. Mais un doux son qui a accompagné tous vos plus grands moments de fans de NBA. Et derrière ce mot devenu iconique, il y a un homme : Mike Breen. Né à New York, façonné depuis toujours par la culture du Garden, il devient au fil des décennies la référence du commentaire NBA, jusqu’à incarner depuis 2006 les Finales sur ESPN.

Mike Breen, c’est le gars qui a grandi à Yonkers avec les Knicks des années 70 dans le salon, les Mets en fond, et une télé en noir et blanc qui faisait office de première école de basket. Un enfant du coin, devenu la voix des Finales NBA mais qui n’avait jamais connu le Garden en juin. Trop tôt en 1999, trop longtemps dans le désert new-yorkais ensuite. Et aujourd’hui… il commente enfin les Knicks en Finales.

Une voix faite pour les moments de légende

Vous connaissez forcément Mike Breen car vous vous souvenez forcément de ces deux moments devenus légendaires :

“Curry, way downtown…BANG!”

Golden St. vs OKC (2016) pic.twitter.com/MXJpwbLtBt

— Silence The Critics 🤫 (@STheCritics) November 18, 2022

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Bref, une action peut devenir historique en elle-même. Mais si Monsieur Mike Breen est aux commentaires, alors on parle de légende.

Et si on avait droit au moment “BANG” des Finales 2026 ?

Désormais, Breen peut vibrer (enfin) au son du MSG. Et il y a un truc presque trop parfait dans cette histoire : le gars a grandi avec les Knicks des années Frazier–Reed, il a vu les Knicks perdre, revenir, disparaître, survivre, il a raconté la ligue entière pendant que New York attendait… et maintenant, dans cette série où les Knicks rêvent de titre, il est là pour faire vivre ce moment d’histoire.

Et LE moment que tout le monde attend arrivera peut-être ce soir, dans le Game 4 : un “BANG!” retentissant dans le Garden en Finales NBA. Un tir de Brunson au buzzer, un shoot du logo de Wemby… peu importe, une chose est sûre : le micro est prêt ! Alors préparez-vous, respirez, et profitez du spectacle. Car si ça arrive, vous pourrez dire : « je l’ai vécu en live ».