Les affrontements entre les deux têtes de gondole de la Draft 2018, Trae Young et Luka Doncic, sont toujours spéciaux. Mais cette nuit, le deuxième a décidé de pousser le délire encore un peu plus loin, et ça pourrait ne tenir qu’en quelques mots tant on tombe à court.

73 points.

Luka Doncic a scoré 73 foutus points sur les Hawks de son “meilleur ennemi” Trae Young. C’est la quatrième meilleure performance de l’histoire (à égalité avec Wilt Chamberlain, qui l’a déjà fait deux fois), et le Slovène est même le premier Européen de l’histoire de la NBA à scorer au moins 70 unités dans un match. C’est complètement fou et on a toujours autant de mal que vous à réaliser la dinguerie qui vient de se passer sous nos yeux de merlan frit.

Tout coïncidait pour que l’on obtienne une masterclass de Louka ce soir. Affronter la légendaire défense des Hawks en sortie de route face aux Suns et après s’être fait insulter de “gros” par un fan, match serré de bout en bout, Kyrie Irving absent, volonté d’honorer Kobe en ce vendredi 26 janvier 2024, quatre ans jour pour jour après sa tragique disparition. Tous ces éléments combinés font que nous obtenons ensuite un chef-d’œuvre statistique de la part du numéro 77.

73 points à 25/33 au tir dont 8/13 du parking et 15/16 aux lancers, 10 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 44 minutes

73 POINTS

25/33 AU TIR (!!)

8/13 À TROIS POINTS (!!)

15/16 AUX LANCERS

10 REBONDS

7 PASSES

1 CHER D’ŒUVRE

LA 4ÈME PLUS GRANDE PERFORMANCE OFFENSIVE ALL TIME

LUKA DONCIC A ATOMISÉ LES HAWKS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/AKgInR3TfJ

On a remis deux fois la ligne de stats pour vérifier (et prouver) que ce n’est pas un canular. Luka avait déjà 41 points à la mi-temps et au vu de son rythme infernal, comme son style de jeu ne l’indique pas, c’était écrit qu’il allait nous pondre un classique. Après avoir vu le chantier posé par Joel Embiid à peine quelques jours plus tôt, Luka Doncic s’est dit qu’il voulait aussi goûter à ce genre de bonheur, et c’est ce qu’il a fait, non sans indiquer au public des Hawks qu’il n’y avait pas grand chose à faire pour le stopper ce soir. Le fan qui a insinué que Luka devait arrêter les chichas et les bières pour aller à la salle de sport a très clairement réveillé le monstre ce soir, et c’est toute la ville de Dallas qui parle slovène actuellement, encore plus que d’habitude.

Luka Doncic a une nouvelle fois repoussé les frontières du réel au cœur d’un match qui restera dans les annales, et on vous laisse choisir le nombre de “n” selon votre point de vue. En tout cas, on peut une nouvelle fois actualiser la liste des joueurs ayant déjà envoyé 70 puntos en un match.

Les highlights des 73 POINTS (!!) de Luka Doncic face aux Hawks ⭐️😱

La 4ème plus grande performance au scoring de l’histoire de la NBA : pic.twitter.com/6rUbPWtO6V

