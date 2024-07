Quelle soirée nous venons de vivre ! La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 a été exceptionnelle et l’avant-dernier moment (avant la performance de Céline Dion) a été un des plus beaux. Marie-José Pérec et Teddy Riner ont allumé, ensemble, la vasque olympique !

Voilà des mois que les débats font rage pour savoir qui aura l’honneur d’être le dernier relayeur et d’allumer la vasque olympique. Et finalement, ils ont été deux ! Marie-José Pérec, celle que beaucoup rêvaient de voir, la triple championne olympique et reine du sprint français et la surprise Teddy Riner.

Une surprise car il n’est pas coutume pour un athlète encore en activité d’endosser ce rôle, mais la légende du judo n’est pas un sportif comme les autres. Lui aussi compte trois médailles d’or et est un des plus grands tricolores de tous les temps … tout simplement. Des choix qui devraient faire l’unanimité, des images magnifiques !

Deux athlètes exceptionnels, un homme, une femme, les deux originaires de Guadeloupe. Un symbole parfait de cette cérémonie placée sous le signe du vivre ensemble !

Teddy Riner et Marie-Jo Pérec allument ensemble la vasque olympique ! pic.twitter.com/X4VE3fG95j

— franceinfo (@franceinfo) July 26, 2024

Et que dire du panel d’athlètes qui a relayé la flamme jusqu’à eux. Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Carl Lewis, Serena Williams, Amélie Mauresmo, Tony Parker, Mickaël Guigou, tous les autres. Impossible de ne pas être émerveillé !

L’envol de la montgolfière portée par la Vie en Rose de Céline Dion a conclu un show dont on se souviendra. Une réussite totale. Merci Paris 2024 !

Céline Dion qui chante sur la Tour Eiffel, à jamais dans les souvenirs 🥹❤️ pic.twitter.com/mYUrvuNgAJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024