En cette fin de saison, la NBA a fait son traditionnel point sur les ventes de maillots, et la médaille d’or de ce classement revient à Luka Doncic !

Le magicien slovène truste en effet la première place, grâce à une deuxième partie de saison où son maillot est parti comme des petits pains suite à son transfert surprise aux Lakers, franchise à la fanbase très développée partout dans le monde. Depuis la trade deadline du 6 février, les ventes de maillots NBA ont même augmenté globalement de 21% par rapport à l’an dernier, c’est donc ça l’effet Luka.

Luka Doncic devance Stephen Curry (2e) et LeBron James (3e), et c’est d’ailleurs la première fois depuis la saison 2012-13 que le leader de ce classement n’est ni le meneur des Warriors, ni son coéquipier le Chosen One. C’est dire à quel point Nico Harrison a fait un excellent boulot avec ce transfert !

Luka Dončić is the NBA’s new top jersey-seller … and the first player not named Stephen Curry or LeBron James to sell the NBA’s most jerseys in a season since 2012-13 … and the first international player to lead the league.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 14, 2025

C’est aussi la première fois de l’histoire de la NBA que le joueur vendant le plus de maillots n’est pas Américain. En parlant de joueurs internationaux, malgré sa thrombose veineuse et sa saison prématurément arrêtée il y a un peu moins de deux mois, Victor Wembanyama est toujours à la sixième place de ce classement, lui qui a déjà été quatrième par le passé. Pendant ce temps, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et Nikola Jokic (Nuggets) – les deux favoris au titre de MVP – ne sont respectivement que 9e et 10e…

En ce qui concerne les ventes par équipes, avec deux joueurs dans le top 3, il semble évident que les Lakers caracolent en tête, suivis de près par les Celtics et les Warriors, deux autres franchises historiques. Le top 5 est complété par les Knicks et les Bulls, encore des franchises historiques tiens.

The NBA says jersey sales via its online store are up 21% year-over-year since the Feb. 6 trade deadline … “primarily driven by [Luka] Dončić’s trade to the Lakers.”

Here are the league leaders in merchandise sales for the season on a team basis: https://t.co/ySZJyLP1Dk pic.twitter.com/XsEfPxjvZz

Source texte : NBA via Marc Stein