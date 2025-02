Saison régulière terminée pour Victor Wembanyama ! (thrombose veineuse)

Oh non… C’est pas possible, c’est terrible. Les Spurs viennent d’annoncer que la saison régulière de Victor Wembanyama était terminée en raison d’une thrombose veineuse profonde. Selon Shams Charania, la franchise pense qu’il ne s’agit que d’un problème isolé.

Les Spurs ont découvert une thrombose veineuse profonde au niveau de l’épaule droite à Victor Wembanyama lorsqu’il est revenu du All-Star Game de San Francisco. Le Français sera par conséquent laissé loin des terrains jusqu’à “la fin de saison régulière” selon le communiqué de la franchise, qui indique également qu’elle communiquera des informations supplémentaires et des nouvelles quand cela sera nécessaire.

OH NON…. FIN de saison régulière pour Victor Wembanyama ! 😨

L’Alien souffre d’une thrombose veineuse… https://t.co/69leDkSUmZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

Une thrombose veineuse, qu’est-ce que c’est ? Sans avoir la prétention de s’y connaître au niveau médical, il s’agit là de caillots de sangs bloquant la circulation dans une veine. Elle ne se caractérise pas par des symptômes immédiats, mais peut s’aggraver et conduire à de graves complications en cas d’absence de traitement. Il est donc totalement logique que les Spurs aient pris cette décision. Pour information, Brandon Ingram a connu le même problème en 2018-19, manquant 19 matchs.

D’après le communiqué des Spurs, c’est en revenant du All-Star Weekend à San Francisco que Wemby a été diagnostiqué d’une thrombose veineuse… https://t.co/YqdVHhDkey

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

Pour le côté sportif, c’est un véritable coup de foudre qui vient de s’abattre sur San Antonio. Le Français est le fer de lance de l’effectif, de très loin le meilleur joueur. Sur le plan individuel, il est de facto hors jeu pour tous les trophées individuels dont celui de Défenseur de l’Année, où il était favori. On aurait aussi pu le voir dans une All-NBA Team…

Re: Victor Wembanyama: A deep vein thrombosis (DVT) is a clot that develops in one of the major veins of the body, usually in the lower extremity. Brandon Ingram also developed a DVT in his shoulder, missing the final 19 games of the 2018-19 season.

— Jeff Stotts (@InStreetClothes) February 20, 2025

Niveau collectif, la qualification au Play-in annoncée comme objectif prend un gros coup de plomb dans l’aile, et reste à voir désormais comment les Spurs vont aborder, sans leur élément majeur, la fin de saison. Tanking pour se replacer à la Draft ? Tant pis, on joue cartes sur table et on emmène les jeunes le plus loin possible pour ne pas gâcher un an ? Épineuse question qui devrait trouver sa réponse d’ici aux prochains jours.

En attendant : courage, Victor. On est avec toi, ça va le faire. Remets-toi bien ! *émoji coeur*

Source : Spurs, Shams Charania