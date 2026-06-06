Mikal Bridges (20 points), facteur X ultime de ce Game 2 !

Si les Knicks se sont imposés après s’être bien fait peur dans le money-time, New York a bien été en maîtrise une bonne partie de la rencontre, et ce notamment grâce à un immense Mikal Bridges. Scoring et efficacité ont été les mots d’ordre de l’ancien Nets. La Big Apple peut le remercier !

Pourtant, Mikal Bridges n’a pas été des plus étincelants sur le début de match. Muet dans le premier quart, il a fallu attendre le deuxième pour voir l’ailier enfin trouver le chemin du filet, mais quel chemin !

11 points, 4 sur 4 au tir dont 3 sur 3 du parking. Tout est rentré même le gros pull-up de loin en transition, Bridges a été déterminant dans le « come-back » des Knicks, menés de 9 points à l’entame du deuxième quart, devant de 4 unités avant de retourner aux vestiaires.

Seulement, sur la première mi-temps l’ancien de Villanova était parfaitement accompagné par un Karl-Anthony Towns des très grands soirs (17 points, 7 rebonds en une mi-temps). Mais quand ce dernier a dû cirer le banc en raison de problèmes de fautes, comment a réagi Mikal Bridges ? Et beh en ne changeant absolument rien !

Mikal Bridges 20 PTS, 6 REB, 6 AST, 8/13 FG, 4/6 3FG, 0 FTS, 76.9% TS vs. Spurs

F*ck those picks. https://t.co/gmhf2SwpMt pic.twitter.com/5LJNyTEoL7

— Basketball Performances (@NBAPerformances) June 6, 2026

De nouveau 4 sur 4 au tir pour le numéro 25 dans le troisième quart. Moins de 3-points, plus de mi-distance et des shoots écœurants de difficulté. Si les Knicks avaient 9 points d’avance à l’entame des 12 dernières minutes, c’est en grande partie grâce à Mikal Bridges !

Malheureusement son match sera légèrement terni par un dernier quart à 0 sur 4 au tir pendant que son équipe prenait l’eau face aux vagues fougueuses des Spurs, heureusement sans conséquences pour la Big Apple.

New York s’est fait peur mais mène bien 2-0 et c’est en grande partie grâce à son ailier en provenance de Brooklyn. Mikal Bridges est sur un run de Playoffs légendaire niveau efficacité, et la pression des Finales NBA n’a pas l’air de l’affecter plus que ça. Il termine la rencontre avec 20 points, 6 rebonds et 6 passes à 8 sur 13 au tir.

En deux mots : FACTEUR X !

Mikal Bridges est parfait ce soir.

Que des bons choix.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026