Longtemps critiqué pour son manque de leadership, notamment lorsqu’il était chez les Wolves mais également lors de son arrivée les Knicks, Karl-Anthony Towns signe jusqu’ici des Finales NBA juste magnifiques. Une forme de revanche pour le joueur et pour l’être, profondément humain.

Karl-Anthony Towns a longtemps souffert des critiques qui ont pointé du doigt son manque de leadership et d’apport durant les Playoffs. Notamment chez les Wolves, où, avec les différents joueurs qui ont pu l’entourer, il n’a jamais réussi à atteindre des Finales NBA si chèrement désirées. Son arrivée à New York, à l’automne 2024, a aussi suscité beaucoup d’interrogations au sein même de la fanbase des Knicks.

Pourtant, un an et demi après, Karl-Anthony Towns est le meilleur joueur de la franchise en Finales NBA, un stade que les Bockers n’avaient plus atteint depuis 1999. Un état de grâce dans le jeu qui lui vaut désormais l’approbation à l’unanimité de la part des supporters de la Big Apple. Sa saison régulière solide à Gotham City lui avait d’ailleurs permis de s’ouvrir sur le sujet en février dernier, avec une certaine forme de philosophie.

« Personnellement, toute ma carrière a été marquée par la pression, et j’ai toujours été tenu à un standard plus élevé que les autres. Je comprends que les critiques viennent avec ça, surtout quand on ne réussit pas. »

Au-delà des critiques, Karl-Anthony Towns a connu un parcours personnel très difficile ces dernières années, avec la perte de sa maman – âgée de seulement 58 ans – en 2020, des suites d’une complication du COVID-19. Un trou béant dans le coeur d’un joueur qui s’appuie aujourd’hui sur elle pour trouver la force de jouer à ce niveau. Notamment lors de la dernière possession des Knicks lors du Game 2 des Finales NBA face aux Spurs, où il explique lui avoir demandé de la force.

« Quand vous perdez un parent… vous attendez des signes, et je prends chaque signe que je peux voir, et j’ai prié pour elle très fort avant cette dernière possession… Je prends cela (le tir raté de Victor Wembanyama) comme un signe qu’elle était à mes côtés, je l’aime tellement. »

« You look for signs…I prayed to her stong »

KAT kisses his mom and hugs his dad after the biggest game of his life pic.twitter.com/cYspalImRQ

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 6, 2026

Au-delà de ce symbole très personnel, Karl-Anthony s’est toujours rendu disponible pour la communauté. En donnant sa prime de NBA Cup (530 000 dollars) pour aider les populations locales en République Dominicaine, le pays d’origine de sa mère, mais aussi en s’investissant localement aux États-Unis, avec des dons de fournitures diverses pour les enfants dans le besoin, qu’il rencontre par ailleurs régulièrement. L’humain, définition.

Sur le terrain et en dehors, KAT a réussi a gagner l’affection des fans de New York, et celle des fans tout court. La plus belle des récompenses pour lui, comme il l’a expliqué juste avant le début des Finales NBA.

« C’est un honneur de faire partie de cette équipe et de cette organisation qui ravive le mot « espoir » dans cette ville. Avoir le respect des fans de NY, ça n’a pas de prix ».

Son impact des deux côtés du terrain (21 points, 12 rebonds à 8/12 au tir cette nuit) est l’atour majeur de Knicks qui se prennent désormais à sérieusement rêver d’un titre NBA. Avec une avance de 2-0 avant le retour à New York, la rigueur doit être maximale mais les espoirs sont permis. Le bonheur ultime serait une juste récompense et la plus belle des victoires pour Towns, et on le lui souhaite plus que sincèrement.

Karl Anthony Towns est le CLAIR MVP de ce début de Finales NBA 2026.

21 points, 13 rebonds et 4 passes ce soir, après un Game 1 déjà de très haut niveau.

Il domine sa matchup pour le moment, en étant efficace concentré et leader sur le parquet. Du très très grand KAT ! pic.twitter.com/g9TiOl8Qif

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Sources : NBA, ESPN, The Athletic.