Victor Wembanyama après le Game 2 : « Cette défaite est pour moi, j’ai foiré »

Après la défaite face aux Knicks lors du Game 2, Victor Wembanyama s’est adressé aux journalistes, et il a été critique envers lui-même après sa fin de match manquée qui coûte le match (et peut-être le titre) aux Spurs…

S’il a sorti une grosse deuxième mi-temps pour contribuer au retour de San Antonio en fin de match, sa première mi-temps et surtout ses dernières secondes ont été très compliquées. Une irrégularité liée à la jeunesse et l’inexpérience, mais que Wemby veut corriger au plus vite, conscient que son match n’est pas parfait sur ces aspects, et que son équipe ne s’en sortira que s’il évolue à son meilleur niveau.

🎙️ Victor Wembanyama, sur les dernières possessions ratées des Spurs :

« Je suis encore trop brouillon, et c’est tout le problème. Je dois faire preuve de plus de contrôle. » pic.twitter.com/6xLFuwGsWY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Egalement interrogé sur son opposition avec Karl-Anthony Towns, que ce dernier remporte haut la main pour le moment, il n’hésite pas à rendre hommage à ses prestations. En effet, le profil de KAT, qui s’écarte beaucoup du cercle, pose beaucoup de problèmes à l’Alien, forcé de sortir de la raquette et de défendre le pivot Dominicain sur sa vitesse. Ce dernier fait également du bon travail défensif, avec Mitchell Robinson en relais.

« C’est très différent des séries précédentes. Il nous emmène dans des espaces difficiles, c’est un bon joueur. On doit trouver une solution, continuer de travailler. »

Wemby sur l’opposition avec Karl-Anthony Towns. pic.twitter.com/8J4qXp0JIe

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Victor Wembanyama a ensuite surenchéri avec la gestion des émotions. Lui qui avait laissé éclater ses larmes de joie au moment d’avoir éliminé le Thunder tout en déclarant qu’il ne voulait pas avoir à gérer ses émotions, a un peu rétropédalé et reconnu qu’il fallait trouver un juste milieu à ce niveau là.

🎙️ Victor Wembanyama sur la gestion psychologique des Spurs durant ces Playoffs :

« On doit être mesuré dans nos émotions, jamais trop haut, jamais trop bas. Personnellement, je pense que j’aurais pu être meilleur dans la gestion du « haut » après la victoire en Finales de… pic.twitter.com/jwwUzxfYL5

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« On doit être mesuré dans nos émotions, jamais trop haut, jamais trop bas. Personnellement, je pense que j’aurais pu être meilleur dans la gestion du « haut » après la victoire en Finales de Conférence… …Mais on ne peut plus changer le passé, on est déjà focus sur le Game 3. »

Forcément, le sujet de son dernier tir est également revenu sur la table après le match. Wemby avait déjà échoué quelques secondes plus tôt pour redonner l’avantage aux siens. Il a eu une ultime chance de se rattraper, sur un shoot qui est dans ses cordes mais qui n’a malheureusement pas trouvé la cible.

🎙️ Victor Wembanyama sur le tir de la gagne raté :

« J’ai trouvé le tir bon. Dans ces moments-là, il faut tirer pour marquer, le résultat est plus important que la manière. » pic.twitter.com/btJJncU0IO

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Toutefois, ne comptez pas sur Wemby pour se laisser abattre malgré la contre-performance. L’ancien des Mets 92 est déjà concentré sur le Game 3, où les Spurs n’ont déjà plus le choix. Il va falloir s’imposer pour rester en vie dans ces Finales NBA et ne pas risquer le coup de balai par les Knicks, et l’implosion de la ville de New York.

« Cette défaite est pour moi, j’ai foiré. On n’a pas bien joué en tant qu’équipe.

Est-ce que je le regrette ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me servir de carburant pour le Game 3 ? Absolument. »

Wemby prend ses responsabilités après le Game 2 👀 pic.twitter.com/BzbV9tZqbZ

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« Cette défaite est pour moi, j’ai foiré. On n’a pas bien joué en tant qu’équipe. Est-ce que je le regrette ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me servir de carburant pour le Game 3 ? Absolument. »

Voilà ce qu’il fallait retenir de la conférence de presse de Victor Wembanyama après ce Game 2. Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi, au Madison Square Garden, pour tenter de réagir et inverser la tendance.