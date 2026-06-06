Il y a des équipes qui gagnent. Et puis il y a celles qui donnent l’impression que plus rien ne peut leur arriver. Depuis plus d’un mois, les Knicks appartiennent clairement à la deuxième catégorie. En remportant le Game 2 des Finales NBA sur le parquet des Spurs, les New-Yorkais ont porté leur série à 13 victoires consécutives en Playoffs et pris une avance de 2-0 dans la série. Une situation déjà exceptionnelle en elle-même, mais qui devient carrément historique quand on regarde les archives de la Grande Ligue.

Les Knicks mènent désormais 2-0 après leur victoire de papas dans le Game 2. Et cette avance mérite qu’on s’y attarde.

Avant cette année, seules deux équipes avaient réussi à remporter les deux premiers matchs des Finales NBA sur le parquet adverse : les Chicago Bulls de Michael Jordan (1993) et les Houston Rockets d’Hakeem Olajuwon (1995). Les Knicks viennent donc de rejoindre un club qui se comptait jusque-là sur les doigts d’une main amputée.

The Knicks are the third team in NBA Finals history to win the first two games of a series on the road:

1993 — Bulls (vs. Suns)

1995 — Rockets (vs. Magic)

2026 — Knicks (vs. Spurs) pic.twitter.com/rzc7o312Ws

— NBA Communications (@NBAPR) June 6, 2026

Enchaînons avec le chiffre qui résume le mieux la domination actuelle des Knicks : 13. Treize victoires consécutives en Playoffs. Pas treize matchs sur quinze. Pas treize sur quatorze. Treize de suite.

Dans l’histoire de la NBA, une seule équipe avait déjà réussi une telle série au cours d’une même campagne de Playoffs : les Warriors de 2017. L’équipe de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green avait remporté ses 15 premiers matchs de postseason avant de céder une rencontre face aux Cavaliers en Finales (les Knicks sont à deux victoires et un sweep d’égaler ce record).

Et sur ces treize victoires, huit ont été arrachées à l’extérieur… Là encore, on parle d’un exploit rarissime. Cette série de huit victoires consécutives à l’extérieur égale le record établi par les Lakers de 2001, souvent considérés comme l’une des équipes les plus dominantes de tous les temps (à l’époque de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant).

The Knicks are the second team in NBA history to win 13 straight games in a single postseason, joining the 2016-17 Warriors (15 straight).

With their eighth road straight win, the Knicks have tied the 2000-01 Lakers for the longest road winning streak in a single postseason. pic.twitter.com/Dl5cCcwb10

— NBA Communications (@NBAPR) June 6, 2026

Les coéquipiers de Jalen Brunson sont donc désormais dans des discussions avec des équipes All-Time (Bulls 93, Lakers 2001, Warriors 2017)… et ça, ça classe un groupe !

Voilà 43 jours que personne n’a battu New York

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit de regarder une autre statistique : les Knicks n’ont plus perdu un match de Playoffs depuis 43 jours. Quarante-trois jours pendant lesquels certaines équipes sont parties à Cancún, où d’autres ont connu des remontées spectaculaires, où le PSG est devenu champion d’Europe, où on a eu le temps de faire huit viewing parties et quinze apéros en public… tandis que New York continuait simplement à gagner.

Même lorsque les matchs se resserrent, comme dans le Game 2 de cette nuit, il y a toujours quelqu’un pour réaliser l’action décisive, un mec pour verrouiller une possession, un tir important de Jalen Brunson… et c’est souvent le signe des équipes championnes.

Ok donc pour récapituler, les Knicks c’est :

– 13 victoires de suite en Playoffs

– 8 victoires de suite à l’extérieur (record égalé)

– 43 jours sans perdre un match de basket (!!)

– 2-0 en Finales NBA après 2 matchs à l’extérieur

En fait ils ne perdront plus jamais c’est ça ?! pic.twitter.com/3FevdjWB1i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Le Game 3 peut-il déjà tuer la série ?

Toute l’attention se tourne désormais vers le Madison Square Garden, car un succès dans le Game 3 placerait les Knicks dans une situation quasiment irréversible : une avance de 3-0. Et, doit-on encore le rappeler, dans toute l’histoire de la NBA, aucune équipe n’est jamais revenue d’un tel déficit pour remporter une série.

Bien sûr, les Spurs possèdent un talent générationnel avec Victor Wembanyama et personne n’a envie d’annoncer prématurément la fin de ces Finales. Mais statistiquement, une victoire new-yorkaise lundi ferait basculer la série dans une autre dimension.

Le Madison Square Garden a attendu plus d’un demi-siècle pour revoir les Knicks aussi proches d’un titre, l’ambiance promet déjà d’être volcanique, et pour San Antonio, ce Game 3 ressemble à un dilemme très simple : gagner ou dire (quasiment) adieu au rêve !