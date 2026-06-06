Les Knicks tiennent un exploit historique : mener 2-0 en étant à l’extérieur en Finales NBA. Une prouesse que New York a arraché au Game 2 (104-105) grâce à un jeu particulièrement bien déroulé et un money time géré avec brio. Mikal Bridges remarquable, Karl-Anthony Towns immense, Jalen Brunson ultra clutch !

Les statistiques du match

Une nouvelle fois, énorme entame des Spurs qui mettent un énorme rythme dans le jeu et profite de la mise en route plutôt lente des Knicks pour prendre une avance d’une dizaine de points presque immédiatement. Surtout, on compte enfin sur un De’Aaron Fox en forme et ça fait du bien. Côté Wembanyama, la défense est ce qu’elle est, à savoir dissuasive. Le reste part sur les bases du Game 1, c’est à dire que c’est (très) compliqué.

En attaque, Fox donc, mais aussi Harper, Vassell et Champagnie y vont de leurs apports. Les Knicks rentrent rapidement dans leur match et ne laissent très rapidement plus grand chose aux Spurs pour se raccrocher hormis quelques faits de jeu arbitraux (qui ne sont évidemment pas de leur ressort, attention). Karl-Anthony Towns est juste bien trop fort sur chaque ballon qu’il touche, qu’il s’agisse d’une passe ou du duel. Le MVP des Finales est pour l’instant Dominicain, et le constat ne saurait être contesté.

Très vite, les Spurs sont en état de stase, incapables d’apporter du danger organisé, se contentant de se raccrocher à des lancers francs ici et là pour survivre. Défensivement, les duels sont bien contenus mais dès que Towns touche la balle, tout s’accélère et San Antonio est dépassé. Bien évidémment, l’écart de début de match est effacé et les Knicks basculent en tête à la pause.

Y’a ZÉRO hésitation !

Pull up, BANG. pic.twitter.com/JK3SQHshx6

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Une avance qui s’accroît même dès le retour de mi-temps, puisque les Spurs continuent de forcer du jeu d’isolation et d’offrir les aides aux Knicks qui n’ont qu’à attendre que le contre ou l’interception s’offre à eux. Deux fautes (très, très contestables) sortent Karl-Anthony Towns du match et annihilent par la même occasion le gros momentum de New York. Tony Brothers, mission

Les Knicks voient donc les Spurs se rapprocher à 4 points, mais Mikal Bridges est bien trop adroit pour que la situation reste favorable aux Texans. Dans le sillage de sa précision exceptionnelle, la Big Apple s’envole à nouveau au score, avec une dizaine de points d’avance.

Les quelques petites séquences positives des Éperons sont écrasées par le spacing insolent de NYC, qui se paie même le luxe d’avoir du rebond offensif. Le niveau de confiance des vainqueurs de l’Est est juste incroyable à voir en direct. Aucune question ne se pose, tout rentre. Impressionnant !

OMG BRUNSON TELLEMENT CLUTCH pic.twitter.com/QcNs5JftgC

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Les Spurs n’ont pour autant pas dit leur dernier mot. Ils claquent un énorme 14-0 basé sur l’agressivité des deux côtés du terrain, Wemby se met enfin à défoncer ses adversaires, Dylan Harper est toujours âgé d’environ 34 ans. Malheureusement, l’expérience de ces néophytes leur coûte énormément, c’est à dire la victoire.

LE CHOKE MONUMENTAL !!!!! pic.twitter.com/xAoIV5XDrI

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Plusieurs erreurs terribles dans les derniers instants, dont une perte de balle atroce de l’Alien à quelques secondes du terme. Victor manque aussi le tir de la gagne, qui n’est pas un mauvais tir mais qui ne rentre malheureusement pas. Une forme de justice pour le bon match global des Knicks, à vous de voir !

LE TIR DE LA WIN DE WEMBY….

… RATÉ !!! pic.twitter.com/fNCP7Uo3ZF

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Les Knicks réalisent donc un exploit historique : il s’agit de la troisième fois dans l’histoire qu’une équipe commence par un 2-0 en Finales NBA sans l’avantage du terrain, c’est juste énorme et surtout… absolument mérité ! Les Spurs sont dos au mur, et devront aller défendre très chèrement leur peau à New York pour deux matchs qui s’annoncent particulièrement tendus à tous les niveaux.