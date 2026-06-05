Mener 2-0 en Finales NBA à l’extérieur : les Knicks face au poids de l’Histoire

En prenant le Game 1 à San Antonio, les Knicks ont d’ores et déjà récupéré l’avantage du terrain mais ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Ce soir, ils auront l’occasion de réaliser une prouesse quasiment unique dans l’Histoire des Finales NBA : mener 2-0 à l’extérieur.

Depuis la création de la Ligue il y a 80 ans, seulement deux équipes ont réussi à remporter les deux premiers matchs d’une Finale NBA à l’extérieur. Pas plus.

Les Bulls de Michael Jordan avaient pris le Game 1 et le Game 2 à Phoenix en 1993, sur les terres du MVP Charles Barkley. Les Houston Rockets d’Hakeem Olajuwon avaient fait de même deux années plus tard, en 1995, en gagnant deux matchs à Orlando contre le jeune Magic du duo Shaquille O’Neal – Penny Hardaway (petite pensée pour Nick Anderson).

Si l’on se plonge encore un peu plus dans l’Histoire des Finales, on se rend compte que 17 autres équipes avaient pris un avantage de 1-0 à l’extérieur. Leur bilan dans le Game 2 ? Vous l’aurez deviné : 0 victoire – 17 défaites !

KNICKS. SPURS. GAME 2 🍿

Jalen Brunson’s late-game heroics (30p, 13 in 4Q) powered New York to a thrilling Game 1 road victory and a historic 12th straight postseason win.

Will Wemby and the Spurs even the series 1-1, or will the Knicks go up 2-0?

The NBA Finals continue… pic.twitter.com/ETi4bzNPcZ

— NBA (@NBA) June 5, 2026

Le passé nous a appris que l’équipe qui perd le premier match à domicile en Finales NBA réagit dans la foulée. Et souvent avec autorité. Logique, c’est comme un Game 7 pour les locaux, tellement c’est rare de remporter une série après deux défaites à la maison (c’est arrivé seulement six fois dans l’Histoire des Playoffs, jamais en Finales NBA).

Néanmoins, on se dit que s’il y a bien une équipe capable de faire mentir les chiffres et les pronostics, ce sont les Knicks. Ils restent sur douze victoires de suite en Playoffs, ils sont sur un nuage, et ont l’avantage de l’expérience sur les Spurs ainsi que celui de la fraîcheur. Karl-Anthony Towns l’a dit avant le Game 2 de ce soir :

« Pour moi, le score est de 0-0, le prochain match est le plus important de l’année. »

En cas de victoire ce vendredi, les Knicks se donneront théoriquement l’opportunité de terminer les Finales lors des deux matchs suivants, dans un Madison Square Garden chaud bouillant.

Source stats : Basket-Reference

Karl-Anthony Towns is asked about how important it would be for the Knicks to take a 2-0 lead in the series:

« I don’t think of anything like that. It’s 0-0, the next game is the most important game of the year. » pic.twitter.com/LEY1VLJoSq

— SNY Knicks (@sny_knicks) June 4, 2026