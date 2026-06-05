Pari NBA : Victor Wembanyama top scoreur du Game 2 face aux Knicks ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 5 juin 2026, on garde les bonnes habitudes avec un gros match entre les Spurs et les Knicks en Finales NBA ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Spurs (1,43) – Knicks (2,95)

Le pari du jour

Victor Wembanyama termine meilleur marqueur du Game 2 entre les Spurs et les Knicks (1,95) : Wemby n’a pas réalisé un bon Game 1 mais a quand même fini avec 26 points. Seul Jalen Brunson a fait mieux (30). Le meneur semble être le seul concurrent sur le chemin de l’Alien cette nuit dans la catégorie « meilleur scoreur ». On peut s’attendre à un Victor plus inspiré qu’il y a deux jours, tandis que les Spurs ont quand même montré leur capacité à mettre Brunson en difficulté (12/31 au tir seulement) malgré sa magnifique fin de match. Wembanyama meilleur marqueur du Game 2 ? Ici on y croit.

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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).