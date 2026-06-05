Spurs – Knicks, preview du Game 2 : New York veut revenir à la maison invaincu !

Après une victoire assurée à force de détermination au bout d’un remarquable money time, les Knicks visent ce soir à réitérer la performance pour doubler la mise et créer un début de série historique. Il faudra pour cela être excellent, notamment dans le mouvement offensif.

Les Knicks ont réussi à particulièrement bien limiter les Spurs lors du Game 1. En mettant une grosse pression à Victor Wembanyama, qui s’est écarté du cercle et qui s’est fait punir par les prises à deux sur ses drives. Particulièrement entamé physiquement, l’Alien n’a pas été bon en matière d’adresse, survivant statistiquement en provoquant des fautes qui pour autant n’ont pas permis aux Spurs de s’imposer.

La clé du Game 1 ? OG Anunoby et Mikal Bridges dans le jeu d’aide, qui ont été à la fois impériaux sur leurs duels mais aussi sur ceux des copains. Notamment en allant mettre la pression sur l’opposant de Jalen Brunson, qui s’est trouvé relativement épargné par les fautes (seulement deux) en raison de la dissuasion apportée par ses coéquipiers.

Create space.

Switch hands.

Dribble closer.

Spin right.

Fake the shot.

Absorb the contact.

Splash.

Jalen Brunson was in his bag tonight 😮‍💨 https://t.co/sdoQ9qo5CE pic.twitter.com/FHkDBaWp8l

— NBA (@NBA) June 4, 2026

Le leader des Knicks, après une entame proche de la catastrophe avec une cheville qui a tourné et un rapide passage au vestiaire en raison d’une alerte au genou, a été monumental en fin de rencontre, inscrivant les deux tirs décisifs pour assurer la victoire de siens. Effort à reproduire ce soir, et belle marge de manoeuvre sachant qu’il n’a pas été à son aise dans l’entièreté de la partie.

Pour Karl-Anthony Towns, la partie s’est aussi remarquablement déroulée. Une rencontre que le joueur des Knicks a survolé grâce à sa gestion des choix. Punir Wembanyama en drive, faire de Luke Kornet sa chose, et exploiter les mismatchs quand ils se sont présentés. Les Spurs vont chercher à s’adapter, mais la marge de KAT est encore grande puisque la présence de l’Alien sur lui l’a empêché d’avoir le rôle de hub offensif qu’il affectionne tant. Un rôle qui va encore permettre au spacing des Knicks de gagner en efficacité.

En clair, les Knicks ont tout ce qu’il faut pour s’adjuger le 2e match de la série, et repartir à New York avec le colossal avantage d’un lead 2-0 en Finales NBA, ce qui serait une première depuis 1995. Rendez-vous cette nuit à 2h30, rencontre immanquable !