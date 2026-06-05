LeBron James et Cristiano Ronaldo entre « GOATS » dans la dernière pub de Nike

Vous l’avez sûrement tous déjà vue (et si ce n’est pas le cas, on vous la remet juste en dessous) : on parle évidemment de la dernière pub de Nike pour la Coupe du Monde de foot 2026, qui démarre dans seulement six petits jours. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on en parle chez TrashTalk ? Eh bien, si vous avez l’œil, vous avez forcément repéré un duo qui pèse quelques trophées à lui tout seul : LeBron James d’un côté, Cristiano Ronaldo de l’autre (disclaimer : désolé pour les fans de Michael Jordan et Lionel Messi, mais aujourd’hui, on ne parlera pas d’eux).

It was all going to plan until instincts took over…

Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu

— Nike (@Nike) June 4, 2026

Dans cette pub Nike au casting quadruple XL, tellement les stars poppent de partout, un passage a particulièrement attiré l’attention des fans de basket : l’apparition du King, LeBron James. Pour résumer la scène en quinze secondes chrono, on voit LeBron et CR7 assis autour d’une table (comme sur l’extrait ci-dessous) lorsqu’on leur présente un scénario intitulé « The GOATs Goodbye » (« L’adieu des GOATs »)… rien que le titre suffit déjà à lancer quelques débats sur Internet.

LeBron James et Cristiano Ronaldo dans le dernière pub de Nike !

🏀🐐⚽pic.twitter.com/k3KpsRBqoX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2026

Au-delà de la vanne et de la dinguerie de voir deux monstres de leur sport réunis dans la même pub, certains y ont vu un petit message subliminal. En effet, dans la vidéo, LeBron semble « refuser » ce fameux scénario d’adieu. Et forcément, les aficionados du King ont immédiatement sorti les loupes : et si c’était une manière de teaser le fait qu’il ne prendra pas sa retraite cet été ? C’est LA question qui brûle toutes les lèvres, une question à laquelle personne n’a de réponse et LeBron le sait très bien.

Alors, soit il s’amuse à jouer avec nos petits cœurs… soit il kiffe juste ses vacances avec tous les plus grands footballeurs actuels réunis dans une vidéo (again, déso les fans du petit génie argentin !).