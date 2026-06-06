Les Spurs rattrapés par leur inexpérience dans ce Game 2…

Dominés, puis auteurs d’un comeback fabuleux avant de bégayer au moment d’assembler les dernières pièces d’une potentielle victoire, les Spurs sont passés par toutes les émotions dans ce Game 2, mais finissent malheureusement sur une note très amère. Est-ce enfin l’inexpérience qui toque à la porte ?

La clique de Mitch Johnson était pourtant partie pour de nouveau choquer la planète basket. Menés de 14 points à 6 minutes du buzzer final, les Spurs ont égalisé sur un run de 14-0 monstrueux étalés sur 3 minutes. Démonstration collective qui ne semblait qu’annoncer une victoire à l’arrachée et un retour à 1-1 dans la série, mais que nenni…

Première étape de cette débandade, la malheureuse faute de Julian Champagnie sur une tentative à 3-points d’OG Anunoby alors qu’il ne restait que 5 secondes sur l’horloge. Pas le scandale du siècle, le corps arbitral n’avait d’ailleurs rien sifflé avant de revoir l’action à la vidéo, mais une faute qui permet quand même aux Knicks de se relancer après plus de 3 minutes de grosse disette offensive.

Puis les erreurs se sont enchaînées. Dylan Harper oublie Jalen Brunson ligne de fond qui venait de faire une remise en jeu, lui offrant 2 points très faciles. Suivi d’une énorme saucisse de loin envoyée par Victor Wembanyama. Heureusement que l’Alien se rattrapera avec un immense and-one pour reprendre l’avantage quelques instants plus tard… avant que la catastrophe ne se produise.

LE AND ONE DE VICTOOOR pic.twitter.com/nezqRGNk83

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Jalen Brunson égalise sur un tir très compliqué. 104-104, 40 secondes à jouer, temps mort Spurs. Problème, aucun vrai système proposé en sortie de ce dernier, résultat le Vic tente un tir complètement forcé en iso sur Mitchell Robinson et alors qu’il restait encore 19 secondes sur l’horloge des 24.

Et si San Antonio s’est trouvé bien chanceux de voir Jalen Brunson rater sa tentative quelques secondes de jeu plus tard, Wemby fait une erreur grossière en envoyant une passe à Stephon Castle juste après avoir pris le rebond… qui ne le regardait pas. Confusion, Brunson fonce sur la balle et percute Wemby qui tentait de rattraper sa bêtise, faute du V, deux lancers pour New York, qui se voit octroyer l’opportunité de reprendre l’avantage à 10 secondes de la fin du match.

LE CHOKE MONUMENTAL !!!!! pic.twitter.com/xAoIV5XDrI

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Jalen Brunson ne fera qu’un sur deux, et Victor tentera de tout sauver au buzzer, en vain. Le mal était déjà fait.

LE TIR DE LA WIN DE WEMBY….

… RATÉ !!! pic.twitter.com/fNCP7Uo3ZF

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Une fin de match ultra cruelle tant elle laissait entrevoir un dénouement idyllique avant de balayer tout ça d’une bonne dose de pragmatisme. Tu ne peux pas gagner un match de Finale NBA en faisant ces erreurs-là.

Gros test mental à venir pour les Texans, menés 2-0 et contraint de se déplacer en territoire ennemi pour les deux prochains matchs de la série. Victoire obligatoire au Match 3 car on sait tous ce qui attend les équipes qui perdent 3-0 dans une série de Playoffs. À ces Spurs de surprendre la planète basket une nouvelle fois !