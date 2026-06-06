Victor Wembanyama : comment rebondir après sa fin de match catastrophique ?

Coupable d’une horrible perte de balle dans les dernières secondes, d’une faute coupable sur Jalen Brunson et de deux tirs ratés dont celui qui aurait pu donner la victoire, Victor Wembanyama a vécu une fin de match cauchemardesque cette nuit. Saura-t-il rebondir ?

« Cette défaite est pour moi, j’ai foiré. »

Victor Wembanyama a pris ses responsabilités après la cruelle défaite des Spurs au Game 2. Il n’avait pas d’autre choix. Sur la plus grande scène du basket mondial, dans un match qui ressemblait déjà à un must-win pour San Antonio après la défaite du Game 1, Wemby est passé au travers. Et sa terrible perte de balle risque de trotter dans sa tête pendant un bon moment.

… pic.twitter.com/dRI1kyzPHh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Perdre un match de Finales NBA, c’est toujours difficile à avaler. Perdre un match de Finales NBA au terme d’un combat aussi intense et serré que le Game 2 cette nuit, ça l’est encore plus. Mais alors perdre un match de Finales NBA, intense et serré, et qu’en plus on se sent comme le premier responsable de la défaite, c’est potentiellement traumatisant.

C’est ce que traverse Victor Wembanyama à l’heure de ces lignes.

Le Game 2 de Wemby, c’était un match en mode montagnes russes. Une première mi-temps où il était fantomatique en attaque (7 points en seulement 4 tirs), dominé une nouvelle fois par Karl-Anthony Towns. Une seconde où il s’est réveillé pour terminer meilleur marqueur du match (29 points), donnant même l’avantage aux Spurs 104-102 grâce à un 2+1 à une minute de la fin.

Et puis, la catastrophe…

Trop tard. Trop dur. Trop tout.

Wemby a envoyé une deuxième mi-temps de très haut niveau, mais son finish + sa 1ère mi-temps ont été terrible.

Les 2 shoots ratés au finish, la balle perdue cruciale, KAT qui déroule, il va penser qu’à ça c’est tellement hardcore. pic.twitter.com/6HkcFdnGMP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Dans le parcours d’un joueur NBA, il y a parfois des moments marquants qui peuvent définir la suite d’une carrière, positivement ou négativement. Cette fin de match ratée de Victor Wembanyama y ressemble beaucoup. Pour l’enjeu, la dramaturgie, la cruauté de la défaite…

Wemby n’avait probablement jamais ressenti un tel vide sur un parquet de basket NBA. Le même vide qu’un certain Chris Webber quand ce dernier a pris un temps-mort que son équipe n’avait plus dans les dernières secondes de la grande finale universitaire 1993. L’expression sur son visage, après la perte de balle et la faute sur Brunson, est tristement symbolique.

« Est-ce que je le regrette ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me servir de carburant pour le Game 3 ? Absolument. » – Victor Wembanyama sur sa fin de match

Celui qui a gravi tous les échelons à un rythme record depuis son arrivée dans la Ligue en 2023 vient de connaître un sacré coup d’arrêt, sous les yeux de la planète entière.

Certains n’arrivent jamais à se remettre d’un tel craquage. On pense tout particulièrement à Nick Anderson, ancien joueur du Magic, qui a foiré quatre lancers-francs consécutifs lors des Finales NBA 1995, condamnant son équipe qui prendra un sweep juste derrière. Il ne sera plus jamais le même.

Et puis, il y a ceux qui utilisent cette douleur comme source de motivation pour revenir plus fort. C’est ce qui fait souvent la marque des plus grands.

En 1997, en tant que rookie, Kobe Bryant a lâché quatre air-balls dans le money-time d’un match éliminatoire de Playoffs, pour ensuite devenir l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire. Lors des Finales 1984, Magic Johnson a été surnommé « Tragic Johnson » après avoir enchaîné les boulettes dans les moments importants, un moment difficile que la légende des Lakers a su faire oublier grâce à sa grandeur sur le terrain. LeBron James, lors des Finales 2011, a choke bien comme il faut contre Dallas, avant de se construire un CV qui le place dans le débat du GOAT.

Victor Wembanyama, de tout ce qu’il nous a montré jusqu’ici, est fait du même bois. Il possède l’ADN des plus grands. Une capacité de rebondir, de réagir, de se surpasser face aux doutes. Oui, il va falloir être fort mentalement pour tourner la page au plus vite, mais l’Alien a prouvé qu’il était aussi solide dans la tête que phénoménal sur le plan physique.

Cette fin de match de Victor Wembanyama, c’est évidemment un moment très dur de sa jeune carrière.

Mais d’autres grands sont passés par là :

– Magic Johnson était surnommé Tragic Johnson après les Finales 84

– Kobe a lâché 4 air balls dans le money-time d’un match à… pic.twitter.com/r3RWSVIdMq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2026

Il reste encore deux matchs minimum dans ces Finales NBA, peut-être plus. Le meilleur moyen de faire oublier cette terrible fin de match ? Aller au Madison Square Garden et faire taire les milliers de fans new-yorkais qui ne pensent qu’à célébrer leur premier titre en 53 ans.

Un challenge à la hauteur du garçon, physiquement mais surtout mentalement.