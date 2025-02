Victor Wembanyama : les Spurs optimistes pour un “rétablissement complet”

Après la grosse et mauvaise nouvelle de la soirée, à savoir la fin de saison de Victor Wembanyama en raison d’un thrombose veineuse à l’épaule, Shams Charania a apporté des compléments d’information un poil plus heureux. Les Spurs pensent en effet que le souci de Victor est “isolé” et qu’il va se remettre totalement. Pour repartir plus fort.

L’inquiétude d’abord, l’envie de se rassurer ensuite. Shams Charania a indiqué suite à l’annonce de la blessure de Victor Wembanyama que les Spurs étaient plutôt optimistes quant à la capacité du joueur à se remettre “complètement” de son souci de santé. La franchise pense également que ce problème n’est qu’isolé et ne donnerait donc pas de suites dans un futur proche.

“Les Spurs sont optimistes quant au rétablissement complet de Victor Wembanyama d’ici le début de la saison prochaine, a déclaré une source de l’équipe à ESPN.” https://t.co/UhZn5VHMts

La blessure a été décelée après que Wemby ait fait état de fatigue en amont et au retour du All-Star Game. Des examens ont été réalisés et ont donc révélé la cause de cette situation. Pour l’instant, la franchise se réserve le droit de communiquer en temps voulu concernant l’état de santé de sa star.