C’est l’heure ! Nous y est, comme dirait l’autre. Le Game 7, ce pourquoi on s’inflige des nuits devant les matchs d’octobre à juin. La récompense ultime. Le Thunder affronte les Spurs dans une affiche qui frôle presque le mythique. Qui pour l’emporter ? La rédaction de TrashTalk a tranché, et…

Nico M

Partagé, écartelé, tiraillé… voici autant de mots qui caractérisent mon état d’esprit avant le Game 7 entre le Thunder et les Spurs. D’un côté, mon pronostic d’avant-série – 4-3 OKC – a toutes les chances de se réaliser, le Thunder ayant l’avantage de l’expérience et du terrain. De l’autre, j’ai bien l’impression que les Spurs sont mieux armés pour l’emporter, à condition qu’ils jouent à leur niveau. Les absences de Jalen Williams et Ajay Mitchell risquent encore une fois de peser, et Shai Gilgeous-Alexander est loin de son niveau de MVP. Tout cela peut faire pencher la balance en faveur de Victor Wembanyama et Cie. Mais dans le même temps, on sait qu’OKC a cette capacité unique à gratter des victoires par tous les moyens possibles. Bref, pronostiquer ce match, cela équivaut à lancer une pièce en l’air. C’est ce que j’ai fait, littéralement : Thunder 108-103 Spurs. #ScottFoster

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Nico V

Les Spurs et le Thunder font face à leur destin. Un destin qui s’écrira dans l’antre du champion en titre, sans doute parée de bleu pour l’occasion. Oklahoma City aborde la série avec un dernier match complètement raté, où tout a été mauvais. Pourtant, il ne faut jamais sous estimer le coeur d’un champion. De Shai Gilgeous-Alexander à Isaiah Hartenstein, chaque joueur va relever le niveau et il faut s’attendre à un choc titanesque entre les deux équipes, notamment dans le physique. Un choc où la présence d’un être venu d’ailleurs sera l’élément qui peut tout changer. Avec son équipage, il fonce droit vers l’histoire. Thunder 107-119 Spurs, direction la Big Apple pour les Texans !

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Giovanni

Dire du bien des Pim’s, regarder Vendredi Tout Est Permis, et pronostiquer un Game 7. Voilà peut-être mon Top 3 de l’impossible mais pour la patrie prono je vais m’y pencher. Un Game 7 c’est une pièce qu’on jette en l’air, un Chifoumi entre mecs bourrés, bref le hasard complet. OKC a l’expérience du champion, la profondeur de banc, plus de talent. Les Spurs ont la fraicheur, moins de poids sur les épaules. Et les Spurs ont Wemby. Parce que Victor, parce que j’aime les Spurs depuis toujours, parce que je veux vivre un Spurs-Knicks avec mon meilleur pote fan de NY, donnez-moi une win des Spurs ce soir, genre OKC 103-108 San Antonio, par exemple. VICTOIRE DES SPURS !

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Robin

En numérologie, le chiffre 7 évoque sagesse intérieure, introspection profonde et recherche d’un sens plus vaste à l’existence. Ça vous rappelle pas un mec qui passe son été avec des moines vous ? Ce Game Seven est taillé pour lui, comme toutes ses fringues depuis l’âge de 11 ans. 35 points, 14 rebonds, 6 contres… 101-110 Spurs, merci et on se voit à NYC !

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Clément

NOUS Y EST ! Puisqu’il faut se mouiller, bah on va carrément se jeter à l’eau, en plus ça rafraîchit par ce temps. Le cœur me dit que Wemby va se qualifier pour les premières Finales NBA de sa carrière à 22 ans à peine (perso à 22 piges j’étais aux rattrapages pour mon Master pour info), mais la raison me dit qu’OKC va s’occuper de finir le taf à l’expérience, dans leur salle tout de bleu vêtue. On peut s’attendre à un match fermé, haché et disputé, le sang et les larmes vont couler, et c’est quelque part tout le sel d’un Game 7. Et à ce petit jeu là, le Thunder me semble avoir le plus d’armes niveau expérience, niveau banc et niveau coaching. Désolé les Spurs mais votre heure viendra. Thunder 104 – Spurs 100 ou un truc du genre.

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Tim

L’air est déjà irrespirable par cette météo des enfers, mais Spurs et Thunder ont décidé d’en rajouter une couche en nous offrant un Game 7 sur lequel tous les yeux seront rivés (après Moïse Kouamé et la finale de LDC !). Et si mon âme de rêveur espère un match aux rebondissements multiples, l’histoire récente ne pointe pas forcément dans cette direction. Comme l’impression de revoir le même scénario que l’an dernier face aux Nuggets et Pacers pour le Thunder. Un match 6 à jeter à la poubelle avant de rappeler à tout le monde qui est le patron à la maison. Wemby et ces Spurs m’auront ébahi sur ce run, mais peut-être n’est-il pas encore l’heure de s’asseoir sur le trône pour les Texans. Ça viendra… (et très bientôt !). Thunder 117 – Spurs 105.

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Jules

On a commencé cette série par un banger absolu… all-time même, dira-t-on. Eh bien croyez moi ou non, on finira cette série sur un scénario hollywoodien. Je vois une prolongation (voire deux), je vois un Victor les yeux rouges et les mains dans le cercle toute la nuit et deux équipes qui jouent leur meilleur basket des deux côtés du parquet. OKC aura l’avantage mental de jouer à la maison et Shai jouera, lui aussi, probablement le match de sa vie… mais l’Alien est venu sur Terre pour marquer l’histoire et sa volonté sera faite ! Pris dans mon élan, et au vu du samedi historique qu’on s’apprête à vivre, je conclue en multisports : victoire de Moïse Kouamé, le PSG sur le toit de l’Europe et WEMBY EN FINALES NBA : la France messieurs dames ! Thunder 103 – 106 Spurs (a.p.)

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