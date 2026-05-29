Dylan Harper, la pression c’est dans les pneus

Parmi les grands acteurs de la victoire des Spurs cette nuit : Dylan Harper. Le jeune arrière, dans le dur depuis sa masterclass du Game 1 à Oklahoma City, a retrouvé les jambes sans jamais ressentir la pression du match à élimination. De très bon augure pour San Antonio en vue du Game 7 samedi.

Avant le Game 6 de cette nuit, on mentionnait la nécessité pour les Spurs de voir De’Aaron Fox et/ou Dylan Harper élever leur niveau de jeu malgré les bobos, pour arracher un Game 7 face au Thunder. Si le Renard a encore galéré, le rookie a quant à lui rayonné.

18 points, 6 rebonds et 4 passes en 22 minutes, à 6/9 au tir (2/3 à 3-points) et 4/4 aux lancers-francs.

Dylan Harper, pardon mais c’est quoi ce rookie…?

Le mec en match éliminatoire au plus haut niveau d’attente et de pression il t’envoie 18 points en sortie de banc, avec un jeu d’une beauté… 😍😍😍

Excellent signe pour les Spurs de le voir en forme 🫶 pic.twitter.com/0noBM0BFzD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

« La pression, c’est ce qu’on met dans les pneus », disait un grand poète du nom de Charles Barkley. Cette phrase mythique est aujourd’hui parfaitement adaptée à Dylan Harper.

20 ans, premiers Playoffs, premier match à élimination face au champion en titre… on en connaît beaucoup qui auraient été effrayés par l’enjeu. Pas Dylan Harper, bien au contraire.

Le fiston de Ron Harper a joué comme un vétéran qui en a vu d’autres : tranchant, agressif, mais dans le même temps relâché dans ses mouvements et comme libéré mentalement. En retrouvant ses jambes, l’adresse et la confiance, Dylan a remis son costume de « Sixième Homme » de luxe. Il est l’une des principales raisons qui expliquent pourquoi les Spurs ont gagné la bataille des bancs et notamment les minutes sans Victor Wembanyama.

« C’est génial d’être jeune et sans expérience. De ne ressentir aucune pression. … Il a joué un rôle essentiel au sein de notre équipe grâce à tout ce qu’il nous a apporté » – Harrison Barnes sur Dylan Harper

Après la lourde défaite du Game 5 où il ne s’était pas montré à son avantage, Harper a reçu un SMS d’un certain Gregg Popovich, lui disant qu’il devait trouver un moyen de faire le boulot. Peu importe les pépins physiques (touché à l’adducteur au Game 2, ndlr.), peu importe le contexte. C’est exactement ce qu’il a fait cette nuit au Game 6.

Que va nous proposer le rookie lors du Game 7 décisif ? Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Mais une chose est d’ores et déjà certaine : Dylan Harper n’aura pas peur de briller.

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