Les Spurs remportent le Game 6 haut la main (118-91) et nous offrent le premier Game 7 d’une finale de conférence ouest depuis la série Warriors-Rockets de 2018… Ce soir il n’y avait pas match, à l’instar du Game 4. Maintenant Victor Wembanyama et les siens devront réitérer cette performance à Oklahoma City face à un Thunder qui montrera très probablement un tout autre visage… rendez-vous samedi soir pour une grande soirée de sport !

🚨 GAME 7 !! ON AURA UN GAME 7 !! 🚨

Les Spurs démolissent OKC au Game 6 et forcent un Game 7 IMMANQUABLE dans la nuit de samedi à dimanche !

Wemby, Harper, Castle et Vassell ont régalé, le Thunder est totalement passé à côté de son match.

RENDEZ-VOUS SAMEDI SOIR À 2H00 !! pic.twitter.com/GYYYAR7f1U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Le film du match

Une fois n’est pas coutume, les Spurs prennent le meilleur départ grâce notamment à un Victor Wembanyama qui commence par un 3/4 de loin et qui enfile 11 points dans le premier quart. Mais la bonne nouvelle pour San Antonio c’est que les premières minutes sans Wemby ont été bien gérées, car ils en ont même profité pour entamer un run à la fin du premier quart-temps. Keldon Johnson, Dylan Harper… les jeunes role players texans en sortie de banc mettent dedans et, combinés à la bonne agressivité défensive, cela permet aux Spurs de virer en tête avec 13 points d’avance après douze minutes (35-22).

Dans le deuxième quart, San Antonio poursuit sur les mêmes bases mais cette fois menés par un Dylan Harper incandescent et un Alien français incapable de se calmer (22 points en première mi-temps). À la pause, les Éperons maintiennent l’écart et mènent 60 à 53.

Au retour des vestiaires, les joueurs du Thunder sortent le pire quart-temps de leur saison (littéralement) avec un total de 12 points inscrits. Les Spurs démarrent le quatrième quart avec 26 points d’avance (92-66)… et c’est finalement au terme d’un match rapidement plié, où les Texans auront mené de bout en bout, et où les starters (des deux côtés) étaient assis sur le banc avec 8 minutes à jouer (ça fait long le garbage time pour un Game 6 de Finales de Conférence) que San Antonio l’emporte !

Y’avait 72-64 Spurs avec 8 minutes à jouer dans le 3ème quart.

Le match était encore à la portée de tous.

20-0 Spurs, tu finis la période en pliant les caleçons pour la valise du Game 7.

C’est ce QT qui a tout fait basculer, pile quand la défense de SAS a monté d’un niveau.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Le fait est que les Spurs étaient au dessus cette nuit, remportent un nouveau match « facile » (victoire finale 118-91) et arrachent le Game 7 qu’ils voulaient ! Désormais place au match d’une vie, avec un ticket pour les Finales NBA à la clé… coup d’envoi dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin !

C’est la 1ère fois depuis 2016 (!!) que le Thunder a fini un match sans mener une seule fois au score.

Ils ont joué 48 minutes à courir derrière les Spurs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Les stats du match

Wemby sort un vrai match de patron (28 points, 10 rebonds, 2 interceptions, 3 contres) et aurait facilement pu atteindre la barre des 40 s’il n’y avait pas eu blowout… tout ça en seulement 28 minutes. Dylan Harper, de son côté, a joué sa carte de Facteur X avec 18 points, 6 rebonds et 4 passes en sortie de banc.

Pour OKC, Shai a livré le pire match de sa saison au scoring avec 15 petits points… et, comme pour marquer le symbole de la contre-performance du Thunder cette nuit, SGA finit tout de même meilleur marqueur de son équipe. Alex Caruso, lui, disparaît encore une fois dans une défaite et prouve que, sans lui… ça n’avance pas pareil dans l’Oklahoma !

Le highlight du match

Oh le tomard !!!

OKAY ROOK 😳

Carter Bryant GOT UP for this dunk! 🔥 pic.twitter.com/56R69QqEUD

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 29, 2026

Victor Wembanyama remporte le premier match couperet de sa jeune carrière et jouera son premier Game 7 ! Ça promet d’être grandiose alors ne manquez pas le rendez-vous : 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche (profitez de la finale de la Ligue des champions, mais pas trop… histoire d’être frais pour le plus grand match de la saison !).

Samedi

Kouamé au 3eme tour

Finale de la ligue des champions

Game 7 Thunder – Spurs pic.twitter.com/pSYWRo6cnw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026