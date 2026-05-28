Nouveauté cette année lors de l’Incroyable Brocante Sports qui s’installe pour deux jours au JOST à Lille ce weekend les 30 et 31 mai : une vente aux enchères de cartes NBA aura lieu en direct depuis le lieu de l’événement et sera diffusée en live sur la plateforme de notre partenaire Voggt. Allez hop, on envoie toutes les infos utiles et la description de quelques unes des cartes qui seront à retrouver dans cette vente.

Concept & Infos

La date à retenir : samedi 30 mai, 14 heures

Lien direct vers la vente sur Voggt : https://voggt.com/shows/351994

Durée prévue : 1h30 – 2 heures

La chaîne À LA CARTE a été créée sur Voggt. ICI. Vous pouvez aller la suivre sans hésiter. Vous y trouverez un « show » en attente d’être lancé. Le live sera animé par Alex et Brieux. Il se déroulera en deux parties avec différentes cartes mises en vente, le tout sur fond de discussion basket principalement et avec plusieurs giveaways au fil de l’émission.

1ère partie : cartes achetées au Paris Card Show par Alex (Vidéo ICI). Toutes les cartes mises aux enchères à prix de départ 1€. Pour l’achat de ces cartes, Alex a dépensé 205€ donc concept dans le concept pour cette 1ère partie : si le cumul des enchères des cartes n’atteint pas les 205€, tant pis pour Alex. Il fallait mieux acheter ! Si le cumul des enchères dépasse 205€, le bénéfice sera utilisé pour acheter quelques packs ou une box dont le contenu sera à gagner dans le cadre d’une future émission À La Carte.

2ème partie : vente d’une sélection surprise de cartes NBA, prix de départ variables mais toujours assez bas. Pas de concept, juste des enchères classiques et surtout des cartes sympa sélectionnées pour l’occasion.

Les cartes

Toutes les cartes achetées lors du Paris Card Show sont déjà référencées sur la chaine Voggt de À LA CARTE donc vous pouvez les consulter. Mais en voici quelques unes ci-dessous juste histoire de préchauffer.

Allen Iverson RC / Topps Finest 1996-97. Insert Apprentices.

Un classique, une carte rookie d’un immense joueur. Les Topps Finest des années 90 sont un peu comme des bijoux indémodables.

Lot de 3 cartes de LeBron James, aux Lakers.

1x Donruss Bomb Squad 2022-23 // 1x NBA Hopps Frequent Flyers 2021-22 // 1x NBA Hoops Frequent Flyers 2024-25

Trois inserts du King à choper avant qu’il ne raccroche définitivement les sneakers.

Jalen Brunson /199, Topps Flagship 2025-26. Insert 45th Anniversary / Parallèle Aqua.

Le maire de New York.

Michael Jordan / Carte Custom par JayHoop.

Style épuré avec un MJ dans les airs et dans ses œuvres pour cette carte entièrement crée par JayHoops

David Robinson / Panini Flux « Gold Wave » 2020-21

Cette parallèle « Gold Wave » de l’Amiral Robinson est assez rare mine de rien.

Stephen Curry / Topps Now 2024

Night Night. Un classique pour la balle orange, même si nos coeurs de fans des Bleus ont souffert.

D’autres seront ajoutées au dernier moment pour le 2ème partie et pour les giveaways. Oui, on aime les surprises. Rendez-vous ce samedi à 14 heures, sur place à la brocante et/ou sur le show en live.